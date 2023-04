KIJK. Extreem onsportief of geniaal? Kluivert junior scoort met U16 van Barcelona wel erg discutabele goal

Israëli­sche doelman ontkent aanranding van Belgisch meisje (17) en komt vrij op borg: “Het was net zij die hem duwde omdat hij haar niet wilde”

Boris Kleyman (33), de Israëlische doelman die wordt beschuldigd van de aanranding van een 17-jarig Belgisch meisje in Athene, is op borg vrijgelaten. Kleyman houdt zijn onschuld staande, en een vriend van de doelman gaf vandaag in de rechtbank een heel andere versie van de feiten. “Het was net het meisje die Boris duwde omdat hij haar niet wilde.”