Kijk en geniet hoe Gavi en Pedri, samen 38, Real helemaal aan flarden speelden: “Onwaarschijnlijk, dat talent”

Buitenlands voetbalRespectievelijk 18 en 20 jaar. Maar op klasse staat geen leeftijd: Gavi en Pedri speelden het Real-middenveld in de Supercopa helemaal dol. Xavi erkent dat hij goud in handen heeft, en ook Marc Degryse keek met grote ogen. “Wat een fantastisch duo. Onwaarschijnlijk, dat talent.”

KIJK. Gavi en Pedri heersen tegen Real Madrid

Op het Madrileense middenveld stonden twee ervaren rotten. Luka Modric en Toni Kroos - samen 70 jaar. Hen moet je niet meer leren hoe een finale aan te pakken. Hoe te verdelen. Hoe te doseren. Maar gisteren holden ze quasi 90 minuten lang achter de feiten aan. Barcelona, ploeg in vorm, was te sterk. Met twee jonge knapen in de zone van Modric en Kroos als exponenten. Barça domineerde het middenveld via Gavi en Pedri. Samen... 38 jaar.

Quote Onwaar­schijn­lijk, dat talent. Dit zijn de nieuwe Xavi en Iniesta. Marc Degryse

Kilometervreter

Gavi was met 18 lentes de jongste, maar ook de beste op het veld. Hij mikte de 0-1 koelbloedig voorbij Courtois, legde de 0-2 panklaar voor Lewandowski en tekende (met een gelukje) voor een tweede assist bij de goal van Pedri. Voorts goede voetjes, perfecte looplijnen en énorm veel werkkracht. Een kilometervreter.

“Ik ben sprakeloos over zijn prestatie”, vertelde Xavi na zijn eerste prijs als coach van Barça. “Gavi levert pure passie en legt in iedere match zijn ziel en zaligheid. Hij trekt het hele team mee. Hij maakt ons allemaal dolenthousiast. Ik word nooit moe van hem te prijzen. Dit is een speler zonder een plafond.” Tekenend voor Gavi’s werkethiek: zijn wil om gisteren op een (te) verre pass toch nog de bal binnen te houden (bekijk het moment vanaf seconde 23 in bovenstaande video). Velen zouden dat spurtje niet getrokken hebben.

Volledig scherm Gavi. © AFP

Totale controle

Nog eentje zonder ogenschijnlijke limieten: Pedri (20). Zijn techniek - nu al wordt hij op dat vlak aanzien als een van de beste voetballers ter wereld - is buitengewoon. Totale controle. Ook daarvan in bovenstaande video voorbeelden legio (vanaf 0:53 of 1:20). Dat gecombineerd met zijn inzicht en u weet waarom Pedri nu al wordt aanzien als dé draaischijf van de Blaugrana. Vele aanvallen vertrekken van zijn voet. En zeggen dat hij in de jeugd ooit is afgewezen door Real Madrid na een proefperiode. Pedri is inmiddels meer dan 100 miljoen euro waard.

De winnaar van de Golden Boy Award in 2021? Pedri. De laureaat van 2022? Gavi.

Volledig scherm © REUTERS

Onze huisanalist Marc Degryse sprak gisteren vol bewondering over de twee Spanjaarden (kijk hieronder naar de video). “Wat een fantastisch duo. Dat zijn de nieuwe Xavi en Iniesta. De komende tien, vijftien jaar zullen zij het mooie weer maken bij FC Barcelona. Als je dit kan op je 18de en 20ste... Onwaarschijnlijk, dat talent.”

KIJK. Degryse: “Wat een fantastisch duo”

Volledig scherm Gavi en Pedri. © AFP