KIJK. “Een schande. Een complete schande”: frustratie alom bij Barça na gelijkspel bij potig en leep Getafe

FC Barcelona is de competitie begonnen met een moeizaam gelijkspel op bezoek bij Getafe: 0-0. De Catalaanse ploeg botste in het Coliseum Alfonso Pérez op een stugge en defensieve tegenstander, die alles uit de kast leek te halen om een puntje uit het vuur te slepen. Het haalde bij de spelers en trainer van Barça het bloed onder de nagels vandaan.

KIJK. Woeste Xavi: “Is dit het product ‘La Liga’?

Neen, landskampioen Barcelona heeft geen droomstart gemaakt in het nieuwe seizoen. De Catalanen troffen in Getafe een stugge en defensieve tegenstander, die gedreven leek de wedstrijd te ontregelen met tijdrekken en schwalbes. Achter de rug van scheidsrechter Cesar Soto Grado gingen veel overtredingen ongezien, tot frustratie van Barcelona-speler Raphinha.

Na een half uur voetballen met nauwelijks kansen voor beide ploegen liepen de frustratie voor de Braziliaan te hoog op en deelde hij een elleboogstoot uit. Een terechte rode kaart volgde en de missie voor Barcelona werd een stuk moeilijker. Vooral omdat Getafe gebrand bleef om zelf de nul te houden, ondanks dat ze een man meer hadden.

In de tweede helft in het Coliseum Alfonso Pérez creëerde Barcelona een handje vol kansen, nadat ook Getafe-speler Jaime Mata met rood van het veld was gestuurd. Maar tot voetballen kwamen de Catalanen nauwelijks, en de paar kleine mogelijkheden die ze kregen werden slordig afgewerkt.

Abde Ezzalzouli was in de 70ste minuut op weg naar een grote kans, maar werd als doorgebroken speler naar de grond getrokken. Nadat er niet werd gefloten, liet ook Xavi zijn frustraties gaan richting de vierde man. De Barça-trainer kreeg vervolgens de derde rode kaart van de wedstrijd op zijn naam. Er werden ook nog tien gele prenten getrokken.

In de 14de minuut van de blessuretijd leek Barcelona een strafschop te krijgen, maar Gavi zou vlak daarvoor hands hebben gemaakt. Na in totaal 116 minuten voetbal klonk het laatste fluitsignaal en was de frustratie en vermoeidheid van de gezichten bij Barcelona af te lezen.

Op de persconferentie na de wedstrijd was de woede bij Barça-coach Xavi duidelijk nog niet gekoeld. “De scheidsrechter liet de spelers van Getafe veel dingen toe”, aldus de Spanjaard. “Na affluiten gingen we praten met de scheidsrechterscommissie. We spraken over drie dingen en ze konden geen goed antwoord geven. We zijn boos omdat het onrechtvaardig en oneerlijk was. We moeten het zeggen, iedereen heeft het gezien. Is dit het product ‘La Liga’? Is dit wat we willen verkopen? Het is een schande. Een complete schande.”

Ook middenvelder Frenkie de Jong stak zijn ergernis niet onder stoelen of banken. “Het is echt een schande dat LaLiga hier niet tegen optreedt”, klonk het. “Getafe pakte zo twintig of dertig minuten, het is een schande. Scheidsrechters in LaLiga moeten echt andere beslissingen gaan nemen, net zoals in de Premier League wordt gedaan. De arbitrage moet gaan optreden tegen tijdrekken.”

