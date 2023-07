KIJK. “Een avondje met vrienden”: Messi en Beckham nemen partners mee naar luxueus steakhouse

“Een avondje met vrienden.” Lionel Messi (36) wil na die moeilijke jaren in Parijs meer genieten náást het veld en voegt de daad bij het woord. Messi ging uit eten met David Beckham (48), Sergio Busquets (35) en hun partners. Beckham gaf in een interview met ‘The Athletic’ overigens een inkijk in het moment waarop hij te horen kreeg dat de Argentijn voor zijn club had gekozen. Het zorgde om 5u ‘s nachts in Japan voor een emotioneel moment samen met zijn vrouw Victoria.

Lionel Messi miste zijn start bij Inter Miami niet. Bij zijn debuut pakte hij uit met een geweldige vrije trap. In z’n tweede match, met een eerste basisplek, scoorde hij tweemaal. Zijn impact is nu al immens. Overigens heeft zijn echtgenote Antonela inmiddels onthuld waar die aparte viering na zijn tweede treffer vandaan kwam. Het was een verwijzing naar het Marvel-personage ‘Thor’. Zoon Thiago (10) is een immense fan van de superheld.

KIJK. Messi scoort twee keer, fans verlaten stadion bij wissel

Maar Messi trok ook naar Florida om extrasportieve redenen. In Parijs, waar hij zich niet goed voelde, schonk hij amper aandacht aan vrienden en familie. Genieten zat er voor de Argentijn niet in. Dat moet nu anders. “Ik had aanbiedingen van andere Europese teams, maar ik heb ze niet eens bekeken. Ik wil opnieuw genieten, dag na dag, minder in de schijnwerpers, meer met mijn gezin. Dat is belangrijk voor mijn gemoedsrust.”

Steakhouse

Zo gezegd, zo gedaan. Messi ging met zijn echtgenote Antonela, clubeigenaar David Beckham, diens vrouw Victoria, Sergio Busquets en zijn partner Elena Galera Moron en Jorge Mas - mede-eigenaar van Inter Miami - en diens partner Aleyda uit eten. Locatie van het gebeuren? Gekko, een luxueus Japanse sushi-steakhouse in Miami. Andere klanten waren dusdanig onder de indruk, al snel verzamelden paparazzi zich aan de ingang van het restaurant om beelden te schieten. Het achttal zelf maakte ook foto’s. Messi: “Een avondje met vrienden.”

5u in Japan

In een interview met ‘The Athletic’ geeft Beckham ook een inkijk in het moment wanneer hij te horen kreeg dat Messi voor Miami had gekozen. De Engelse voetballegende vergeet die 7de juni nooit meer. “Ik was met mijn gezin op vakantie in Japan toen ik ‘s ochtends om vijf uur wakker werd omdat mijn gsm trilde. Mijn vrouw vond dat niet zo leuk: ‘Meen je dit nu? Zet jouw telefoon uit!’, riep ze. Maar ik zette mijn bril op en keek toch op mijn gsm. En toen zag ik dat Messi op tv had verteld dat hij zijn keuze had gemaakt. ‘Hij heeft het aangekondigd, hij heeft het aangekondigd. Messi komt!’ riep ik. Victoria werd beetje bij beetje wakker. Toen het ook bij haar binnensijpelde, omhelsde ze mij. Het was emotioneel. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik erover praat.”

