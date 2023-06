KIJK. Dries Mertens, met Ciro (1) in de armen, op geweldige wijze gevierd tijdens titelfeest Galatasaray

‘Sampiyon, Cim Bom Bom’. Het titelfeest in Istanboel blijft maar duren. Na de 3-0-zege in de derby tegen Fenerbahçe werden de kampioenen van Galatasaray, bijgenaamd ‘Cim Bom Bom’, gehuldigd. Enig mooi werd het toen Dries Mertens zijn opwachting maakte. Op de tonen van ‘Live is life’ van Opus, met Ciro in de armen, met een knuffel voor zijn mama en papa wat verderop in een cirkel.

Volledig scherm © Photo News / rv

Feest in het NEF Stadyumu zondagavond. 3-0, na goals van de Italiaan Zaniolo (2) en de Argentijn Icardi. Mertens viel pas halfweg de tweede helft in, maar was een van de luidst toegeroepen sterren wanneer zijn voornaam afgeroepen werd toen de spelers één voor één in de middencirkel gevraagd werden. ‘Maestro Mertens’, aldus de commentator van beIN Sports. De Rode Duivel vertederde, met in zijn armen Ciro Romeo (1). Voor de gelegenheid bevonden ook de ouders van Mertens zich op het veld. Marijke en Herman, die Dries zo dankbaar is nadat ze hem als kleine voetballer overal naartoe reden. In het stadion de vriendenkliek van het koppel, door Kat Kerkhofs uitgenodigd voor een weekendje Istanboel.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Mertens zondagavond met ploegmaats Serio Oliveira (l) en Juan Mata. © Photo News

Volledig scherm © instagram katkerkhofs

Volledig scherm © instagram katkerkhofs

Mertens kroonde zich in zijn eerste seizoen bij Galatasaray afgelopen dinsdag op twee speeldagen van het einde tot Turks landskampioen, de eerste keer in zijn carrière. Onze landgenoot liet zich dan ook gretig onderdompelen in het titelfeest, aan de zijde van Kat. Mertens tekende in Istanboel een contract van één jaar, met optie op een jaar extra. En volgens de Turkse bond werd die optie vorige week ook officieel gelicht. Het huidige contract van Mertens in Turkije loopt volgens de bond tot 31 mei 2024.

KIJK. Vorige vrijdag feest op training Galatasaray met fans

De Nederlandse beker, de Coppa Italia, de Supercoppa Italia... maar een landstitel ontbrak lang. Maar de mooie carrière van Dries Mertens kreeg dan toch zijn kers op de taart. Een 1-4-overwinning op het veld van Ankaragücü volstond vorige dinsdag om zijn allereerste landstitel te pakken. Op twee speeldagen van het einde was de kloof met eerste achtervolger Fenerbahçe groot genoeg. Mauro Icardi zette Galatasaray met twee doelpunten op weg richting een 23ste Turkse titel. Yilmaz en Oliveira diepten de score daarna nog wat verder uit.

KIJK. Dries Mertens viert zijn allereerste landstitel met de fans

Met zes doelpunten, drie assists en heel wat speelminuten had de Rode Duivel een belangrijk aandeel in de titel van zijn club. Voor zijn coach Okan Buruk een vaste waarde. Mertens dompelde zich vorige week gretig onder in het titelfeest. Z’n vrouw Kat Kerkhofs toonde ook al op Instagram hoe Mertens zich tussen de massa waagde en nadien ook even de gezangen leidde. “Ik heb hem hier twintig jaar lang voor zien werken”, aldus de presentatrice, die een emotionele foto van zichzelf deelde. “Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik nu ben. Galatasaray kampioen!”

KIJK. Galatasaray-supporters vieren hun 23ste landstitel in Antwerpen

Volledig scherm Icardi met zijn coach Okan Buruk op de schouders. © ANP / EPA

Volledig scherm Mertens aan het feest met onder andere de Uruguayaan Lucas Torreira (l). © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Mertens en Kerkhofs genoten zij aan zij tijdens het titelfeest. © Twitter