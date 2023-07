KIJK. Dries Mertens bezorgt Galatasaray-supporter in rolstoel memorabele dag met mooi gebaar

De 36-jarige aanvaller bezorgde na de oefenmatch in het Zwitserse Thun tegen Austria Wien (1-1, zie video onderaan) een fan een onvergetelijk moment. Zijn wedstrijdshirt overhandigde hij persoonlijk aan een supporter van ‘Cim Bom’ in een rolstoel. En of de man daar blij mee was. Ook de andere mindervalide fans van Galatasaray kregen de nodige aandacht van Mertens. De Leuvenaar, door Tedesco al twee keer links gelaten toen hij zijn selectie bekendmaakte, viel even na het uur in. Scoren deed hij niet, al zal de fan die zijn shirt kreeg daar niet om malen.