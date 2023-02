KIJK. Dramatische avond: Kylian Mbappé mist twee penalty’s in twee minuten én valt geblesseerd uit

Buitenlands voetbalEen avond om snel te vergeten voor Kylian Mbappé. De sterspeler van Paris Saint-Germain miste in de uitwedstrijd tegen Montpellier tot twee keer toe een penalty. Tot overmaat van ramp moest hij daarna geblesseerd het veld verlaten. Over de ernst aan de dij is nog niets geweten.

Mbappé kreeg in de negende minuut de uitgelezen kans om de score te openen toen de bal na een overtreding van Montpellier-verdediger Christopher Jullien op de stip ging. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door keeper Benjamin Lecomte, maar kreeg een herkansing omdat er spelers te vroeg in de zestien liepen.

De Fransman, die in de verloren WK-finale tegen Argentinië nog drie penalty’s benutte, koos deze keer voor de andere hoek. Maar zonder succes: via de vingertoppen van de keeper ketste de bal tegen de paal. De rebound ging hoog over.

Amper van de teleurstelling bekomen liep Mbappé even later een dijblessure op, waardoor hij na 20 minuten noodgedwongen naar de kant moest. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsure is. Wat een avond...

In 2023 loopt het nog niet naar wens voor Mbappé in de Ligue 1. Hij wacht in het nieuwe jaar nog steeds op een treffer. Daartegenover staat wel een vijfklapper in de beker tegen US Pays de Cassel.

