KIJK. De video die een andere blik werpt op ‘kiss-gate’ met Luis Rubiales: "Stop, jullie doen me blozen”

Nieuw licht op de feiten rond de controversiële kus tussen Luis Rubiales (46) en Jennifer Hermoso (33) - nog maar eens. In een video vanop de spelersbus enkele uren na winst in de WK-finale, zien we hoe Hermoso en de quasi voltallige Spaanse selectie vooral lacherig doen over het hele incident.

De video staat op het Twitter-account van @Alvise_Oficial, die van social media graag gebruikt maakt om achter de waarheid in dubieuze verhalen te gaan. In dit geval wil Alvise Pérez vooral aantonen dat Hermoso noch de spelersgroep kwaad waren op Rubiales, laat staan dat de man voor hen ‘persona non grata’ is. Op haar gsm laat een vooral trotse Hermoso twee uur na de wedstrijd een beeld zien waarop de zoen al vergeleken werd met die tussen doelman Iker Casillas en journaliste Sara Carbonero na de Spaanse WK-winst in Zuid-Afrika 2010.

En wanneer Rubiales zijn opwachting maakt op de bus, zingt de spelersgroep ‘beso, beso’ (kus, kus) en ‘presidente’ - (voorzitter). Niet meteen teken dat hij gehaat werd. Nochtans zouden nu veel van de 23 speelsters uit de selectie niet langer meer voor Spanje willen uitkomen, zolang Rubiales voorzitter blijft. De reactie van Rubiales op de vraag om een kus: “Stop, jullie doen me blozen.” Een video die de man ongetwijfeld ter zijn verdediging zal aanhalen.

Beelden ook in tegenstelling met het persbericht dat Hermoso, topschutter aller tijden van de Spaanse selectie, vorige week zelf verspreidde. Daarin zei ze niet gediend te zijn met de kus die Rubiales onverwacht op haar mond gaf terwijl hij haar hoofd vasthield. Ze kon er zogezegd niet aan ontkomen, vond het absoluut niet leuk en had het over een “seksistische act”.

Op nog andere video’s die Alvise Pérez verspreidt zie je beelden van een uitbundig feestvierende Spaanse selectie, die in schril contrast zouden moeten staan met de ellendige dagen die Rubiales nu meemaakt. De Spaanse voetbalbond (RFEF) verzocht Rubiales eerder deze week om met onmiddellijke ingang af te treden.

De slotwoorden van Pérez: “Ik wil niet dat je de waarheid vertelt, Jennifer, want die kent Spanje nu. Ik wil dat je naar de gevangenis gaat.”

Moeder in hongerstaking

De moeder van Rubiales, Ángeles Béjar (72), is ondertussen nog steeds in hongerstaking. Gisteravond liet de vrouw zich voor het eerst zien sinds ze aan haar actie begon - ze stond de pers te woord in de kerk waar ze zich opsloot. Voorlopig denkt de zichtbaar getekende vrouw er naar eigen zeggen niet aan om te stoppen.

Béjar heeft het naar eigen zeggen gehad met de heisa rond haar zoon en sloot zich maandag op in de Divina Pastora-kerk in Motril om daar in hongerstaking te gaan. “Ik zal dag en nacht niet eten, tot de onmenselijke en bloederige jacht op mijn zoon stopt”, zei ze bij het begin van haar actie.

Gisteren kregen enkele Spaanse media dan de toestemming om de kerk te betreden en met Béjar te spreken. De vrouw was emotioneel en zei dat enkel Hermoso de situatie kan oplossen. “Kijk toch hoe ver gekomen is...Vertel de waarheid en blijf bij wat je eerst zei”, aldus Béjar. “Er is geen sprake van seksueel misbruik, aangezien er wederzijdse toestemming was, zoals te zien is op de beelden. Je weet dat mijn zoon een goed en eerlijk mens is.”

Béjar verzekerde voorts dat ze zich nog goed voelt en dat ze haar eerste nacht op een stoel had doorgebracht. “Mijn zoon heeft me gevraagd om ermee te stoppen, maar dat zal niet gebeuren. Ik blijf dit doen zolang mijn lichaam het volhoudt.” Gisteravond werd in de kerk ook een mis gehouden met mensen die achter Rubiales staan.

Luis Rubiales is sinds de finale van het WK vrouwenvoetbal wereldnieuws. Niet omdat Spanje zich tot wereldkampioen kroonde, wel omdat de bondsvoorzitter na afloop van de finale speelster Jennifer Hermoso vol op de mond kuste. Rubiales belandde in het oog van de storm - of zeg maar een orkaan. Hij weigerde ondanks alle kritiek op te stappen.

KIJK. Spaans bondsvoorzitter Rubiales kust Hermoso vol op de mond

