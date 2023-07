KIJK. Dante Vanzeir steekt ploegmaat en diens zieke zus met knap gebaar hart onder de riem

Binnenkij­ken in splinter­nieuw trainings­cen­trum voor Mbappé, Neymar en co: PSG opent campus van bijna 300 miljoen euro

De sterren van PSG nemen binnenkort hun intrek in een gloednieuw trainingscentrum. De Franse landskampioen ruilt na 53 jaar het befaamde Camp des Loges in voor het oefencomplex in Poissy, een gemeente nabij Parijs. Kostenplaatje: bijna 300 miljoen euro.