KIJK. Daar is nummer 201: Kylian Mbappé kroont zich met late goal tegen Nantes tot topschutter aller tijden van PSG

KIJK. Het recorddoelpunt van Mbappé

Vorige week hees Mbappé zich met twee goals op gelijke hoogte van Edinson Cavani, gisterenavond ging hij de Uruguayaan voorbij met een doelpunt tegen Nantes. Al moest Mbappé wel even wachten op die treffer - pas in de toegevoegde tijd was het raak voor de Fransman. Doelpunt nummer 201 in Parijse loondienst, en dat in 247 wedstrijden. De komende jaren - hoeveel dat er nog zullen zijn, is maar de vraag - zal hij het record ongetwijfeld nog aanscherpen.