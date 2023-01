KIJK. Courtois stopt beslissende penalty en gidst Real naar finale Supercopa: “Het komt aan op studeren”

Buitenlands voetbal‘Marca’ rekent hem al tot de beste keepers in de clubgeschiedenis van Real Madrid. Thibaut Courtois was gisterenavond opnieuw van goudwaarde voor de Koninklijke. Met enkele prima reddingen én door de beslissende penalty van Gaya te stoppen gidste hij Real naar de finale van de Spaanse supercup.

Real Madrid kwam ongeveer vijf minuten voor rust op voorsprong in Saudi-Arabië. Karim Benzema, de Franse topschutter die het WK aan zich voorbij moest laten gaan, benutte een strafschop. Meteen na rust werd het gelijk door een doelpunt van de Braziliaan Samuel Lino, die scoorde op aangeven van Toni Lato. Courtois was kansloos.

Eden Hazard zag nadien vanaf de bank hoe Real nog de beste kansen kreeg. Maar vooral het vizier van Vinicius Junior stond niet op scherp. Nadien probeerden ook Valverde en Kroos het nog, maar scoren lukte niet. Aan de overkant zorgde de ingevallen Fran Perez bijna nog voor de verrassing, maar Courtois had nog een goeie reflex in huis.

KIJK. Courtois voorkomt met geweldige redding de 1-2

De beslissing moest vallen in de penaltyreeks en daarin miste Cömert al snel. Real bleef foutloos en ook Courtois deed zijn duit dus in het zakje. De Rode Duivel stopte de penalty van Gaya en zorgde zo voor de beslissing. De keeper kreeg ook de Man van de Match-trofee. Barcelona en Real Betis spelen morgen de andere halve finale. De eindstrijd is zondag.

Real-held Thibaut Courtois gaf op de persconferentie na de match een inkijk in zijn ‘strafschoppenmethode’. “Het komt aan op studeren, beelden van tegenstanders bekijken. Cavani had zijn laatste strafschop naar rechts getrapt. Daarom koos ik die hoek, al trapte hij nu naar de andere kant. Gaya miste dan weer z'n laatste tegen Sevilla in de linkerhoek. In de strafschoppenreeks tegen Betis trapte hij door het midden, dus besliste ik om te blijven staan. En ik kon hem tegenhouden.”

Lof in Spaanse pers

Courtois was een lichtpuntje in een voor het overige grauwe prestatie van Real. Dat zag ook de Spaanse pers, die weer veel lof had voor de Rode Duivel. “Real beschikt over veel individuele kwaliteiten, maar zit duidelijk in een overgangsfase”, schrijft ‘AS’. “Gelukkig was er Thibaut Courtois om het schaamrood op de wangen te voorkomen. De MVP.”

‘Marca’: “Hoewel hij nog ver verwijderd is van zijn pensioen, zullen er op dit moment weinig mensen tegenspreken dat hij al tot de beste keepers in de clubgeschiedenis van Real Madrid behoort. Door rugproblemen was het seizoensbegin nog lastig, maar gestaag groeit hij weer naar het excellente niveau van vorig seizoen, met als hoogtepunt de CL-finale. Hij scoort dan wel geen goals, met zijn werk brengt hij Real dichter bij prijzen.”

KIJK. De Volledige penaltyreeks van Real Madrid-Valencia

Volledig scherm Courtois werd ook verkozen tot man van de match. © VTM

