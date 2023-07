KIJK. Burnley goes Hollywood: de originele manier waarop club van Kompany transfers aankondigt

Zo werd het immens populaire kinderprogramma ‘Teletubbies' gebruikt om de transfer van goalgetter Zeki Amdouni tot bij de fans te brengen. In een fragment van de komische fictieserie/politieserie ‘Brooklyn Nine-Nine’ werd aanwinst Nathan Redmond dan weer opgevoerd als vijfde verdachte. De winger zong mee met ‘I Want It That Way’ van de Backstreet Boys. En ook de eeuwige klassieker ‘Back To The Future’ was een inspiratie bij de content creators van Burnley toen doelman James Trafford tekende. Het is nu al uitkijken naar de volgende transfer.