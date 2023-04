KIJK. Boegeroep en assist voor invaller Eden Hazard bij eerste competitiematch in 6 maanden: “Het was een geweldige pass”

Karim Benzema zal zich de confrontatie met laagvlieger Valladolid herinneren als zijn zoveelste hattrick voor Real Madrid. Eden Hazard (32) als het eind van een periode van 203 dagen zonder speelminuten in La Liga. Of voor het boegeroep van een deel van de aanhang van Real. Hazard gaf wel de assist voor de 6-0. Dan toch iedereen tevreden.

Valladolid was geen maat voor Real. De match was al aan de rust gespeeld. Rodrygo opende de score. In zeven minuten maakte Karim Benzema vervolgens een hattrick. Aangevers waren de Brazilianen: Vinicius en Rodrygo.

Real heeft de komende weken een druk programma. En dus mocht Eden Hazard nog eens opdraven. Voor het eerst sinds 3 januari, toen hij in de beker tegen Cacereño geen indruk maakte.

Volledig scherm Benzema scoorde een hattrick in 7 minuten. © AP

De uitgerangeerde Hazard kwam Benzema aflossen. Een applauswissel die snel omsloeg in gefluit voor de man die hem kwam aflossen. Duidelijke boodschap van de Realfans aan zijn duurste aanwinst aller tijden. Een aantal supporters ziet zijn best betaalde speler (25 miljoen per jaar) liever niet te veel meer in het shirt of op een veld. Het is de surrealistische realiteit voor een speler die in 2019 nog bij de besten van de Premier League werd gerekend.

Voor Hazard waren het zijn eerste minuten in La Liga sinds 11 september 2022, toen op Bernabéu tegen Mallorca. 203 dagen geleden dus, meer dan een half jaar. Als valse 9 trapte hij een keer op doel in 25 minuten - het is te zeggen: hij knalde een rebound over de dwarsligger. Die kans verkwanselde hij.

In het combinatiespel liet hij zich wel wat gelden. In het slot bood hij Lucas Vazquez de 6-0 aan. Toch een assist op de teller. Zijn eerste in de competitie sinds augustus 2021. Meer dan anderhalf jaar geleden. “Het was een geweldige assist”, zei Vazquez.

Thibaut Courtois hield de nul. Hij kwam twee keer goed weg toen Valladolid het doelhout trof.

Volledig scherm Hazard viert de 6-0 met Vazquez. © REUTERS

