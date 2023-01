Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois genomineerd voor FIFA Awards 2022

Buitenlands voetbal “Blij in Zuid-Afri­ka te zijn”: de pijnlijke misser van Cristiano Ronaldo tijdens zijn voorstel­ling bij Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (37) is officieel voorgesteld bij Al-Nassr. De Portugees stond voor het eerst de pers te woord bij zijn Saudische club en hij ging daarbij al meteen op pijnlijke wijze de mist in. “Ik zie het niet als het eind van mijn carrière om naar Zuid-Afrika te komen", zo liet hij zich immers ontvallen. Saoedi-Arabië ligt niet in Zuid-Afrika, maar wel in het Midden-Oosten.

4 januari