Kevin De Bruyne alweer op oefenveld, haalt hij finale League Cup van zondag?

La Liga Zidane bevestigt: Eden Hazard zit in Re­al-selectie voor wedstrijd tegen Betis

13:26 Daar is hij, eindelijk. Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de thuiswedstrijd tegen Real Betis van morgen. Zinédine Zidane vroeg geduld, nu acht de trainer hem klaar. Dat zei de Fransman zonet op zijn persconferentie in aanloop naar het duel.