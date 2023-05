Keert Messi toch terug naar Barcelona? Laporta is vastbesloten: “We willen Leo er heel graag bij”

Is er dan toch een reünie in de maak tussen Lionel Messi (35) en zijn geliefde FC Barcelona? Na de verboden trip naar Saudi-Arabië en de vete met de Parijse fans lijkt zijn verhaal in de Franse hoofdstad geschreven. Barça-voorzitter Joan Laporta is vastbesloten om de Argentijnse wereldkampioen terug naar Camp Nou te halen. “Barçelona is zijn thuis”, aldus de Spanjaard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joan Laporta heeft er alle vertrouwen in: Lionel Messi speelt volgend seizoen gewoon weer voor Barcelona. Dat verklaarde de voorzitter van Barça in een gesprek met de Catalaanse publieke omroep. “Ik heb met Messi gesproken, we hebben de banden opnieuw aangehaald”, aldus de Spanjaard. “Ik heb ‘Leo’ uitgelegd dat ik toen in een situatie verkeerde waarin ik de club boven alles moest stellen en dus ook boven hem, ook al was hij de beste speler ter wereld. Het was een zeer hartelijk en aangenaam gesprek en we hebben de laatste tijd ook regelmatig berichten naar elkaar gestuurd.”

Quote Barça is Barça. Deze club kan met iedereen concurre­ren. Barça-voorzitter Laporta over het monsterbod van Al-Hilal

Laporta is verder allerminst onder de indruk van het “monsterbod” van Al-Hilal. “Het bod uit Saudi-Arabië? Barça is Barça. Deze club kan met iedereen concurreren. In Arabië leveren ze uitstekend werk en ze investeren heel wat geld. Maar ik sta erop dat Barça zijn thuis is. We willen hem er absoluut bij volgend seizoen.” Of het werkelijk tot een transfer komt, valt uiteraard nog af te wachten. Mogelijk deed de voorzitter zijn uitspraken in volle titel-euforie, Barça behaalde zondag immers een eerste landstitel in drie jaar tijd dankzij een 2-4-zege op bezoek bij stadsgenoot Espanyol.

Eén van de grote struikelblokken voor het terughalen van de Argentijnse superster blijft echter de penibele financiële situatie van de kersverse Spaanse landskampioen. Barcelona, dat nog steeds wacht op goedkeuring van een duurzaamheidsplan van de Spaanse voetbalbond, moet 200 miljoen euro besparen op de loonkosten om deze zomer spelers te mogen aanwerven. Laporta benadrukte dat de club volop bezig is met het opstellen van een bezuinigingsplan. Om binnenkort Messi in te lijven?

Einde verhaal in Parijs

Ongeacht het Catalaans charmeoffensief lijkt het verhaal van de Argentijnse wereldkampioen in de Franse hoofdstad alleszins geschreven. Dat Messi de fans van PSG verdeelt, werd afgelopen weekend nog maar eens pijnlijk duidelijk in de thuiswedstrijd tegen Ajaccio. Bij zijn terugkeer na een korte schorsing door zijn ‘verboden’ zakenreis naar Saudi-Arabië werd hij uitgefloten door een aanzienlijk deel van de thuisaanhang. Een ander deel van de fans steunde hem dan weer openlijk. Geen fijn klimaat - ‘L’Équipe’ zag dat Messi na het laatste fluitsignaal snel de catacomben opzocht. De kans dat Messi zijn aflopende contract in Parijs nog zal verlengen, lijkt dan ook zo goed als nihil.

Volledig scherm © AFP

Enkele dagen geleden kwam persagentschap AFP met het nieuws dat de Argentijnse vedette al een akkoord heeft met het Saudische Al-Hilal, dat hem volgens een anonieme bron “een monstercontract” zou aanbieden. Geruchten die onder meer door Messi’s vader Jorge met klem ontkend werden. “Wij nemen een beslissing aan het eind van dit seizoen. Niets is getekend, overeengekomen of als mondeling akkoord gegeven. Dit is fake news die Lionels naam misbruikt”, klonk het toen.

Volledig scherm Messi druipt ontgoocheld af nadat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajaccio door een groot deel van de thuisaanhang uitgefloten wordt © Photo News

Volledig scherm © Photo News