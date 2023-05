Keert Messi toch terug naar Barcelona? Laporta is vastbesloten: “We willen hem er heel graag bij”

Joan Laporta heeft er alle vertrouwen in: Lionel Messi speelt volgend seizoen gewoon weer voor Barcelona. Dat verklaarde de voorzitter van Barça in een gesprek met de Catalaanse publieke omroep. “Ik heb met Messi gesproken, we hebben de banden opnieuw aangehaald”, aldus de Spanjaard. Hij is ook allerminst onder de indruk van het “monsterbod” van Al-Hilal. “Het bod uit Saoedi-Arabië? Barça is Barça. Deze club kan met iedereen concurreren. In Arabië leveren ze uitstekend werk en ze investeren heel wat geld. Maar ik sta erop dat Barça zijn thuis is. We willen Leo er absoluut bij volgend seizoen.” Of het werkelijk tot een transfer komt, valt uiteraard nog af te wachten. Mogelijk deed de voorzitter zijn uitspraken in volle titel-euforie, Barça behaalde zondag immers een eerste landstitel in drie jaar tijd dankzij een 2-4-zege op bezoek bij stadsgenoot Espanyol.