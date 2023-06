Karim Benzema strijkt monstersalaris van 6,36 euro per seconde op en wordt op grootse wijze voorgesteld: “Als moslim hoor ik in Saoedi-Arabië thuis”

Wat een week voor Karim Benzema (35). Dinsdag na veertien jaar Real Madrid tijdens een besloten bijeenkomst afscheid van ‘de Koninklijke’ genomen, gisteravond met veel grandeur voorgesteld in een met 62.000 Saudische fans volgelopen King Abdullah Stadium. Benzema showde er onder andere zijn Ballon d’Or. Ondertussen lekte via transferspecialist Fabrizio Romano het astronomische salaris in zijn contract bij Al-Ittihad. ‘KB9' gaat per seizoen, commerciële deals inbegrepen, bijna 200 miljoen euro verdienen. Dat komt neer op 6,36 euro... per seconde.

KIJK. Benzema met veel grandeur voorgesteld in Jedda

Twee maanden geleden al had Al-Ittihad, dat zich ten koste van het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo onlangs tot landskampioen gekroond heeft in de Saudi Pro League, een officieel contractvoorstel van 100 miljoen euro plus bonussen gedaan, een bedrag dat aardig in de buurt komt van de 124 miljoen die de Portugese superster bij Al-Nassr opstrijkt. Net als Ronaldo moet Benzema een commercieel uithangbord van de Saudi Pro League worden.

Volledig scherm © AFP

Het moet zijn dat de Franse spits er nog wat heeft bijgekregen om hem helemaal over de streep te trekken zijn handtekening onder een driejarige overeenkomst te zetten. Bij Real, waar hij zijn aflopend contract met één jaar kon verlengen, zat hij ‘slechts' aan 28 miljoen euro. Bruto. Terwijl er in Saoedi-Arabië van enige taks op loon geen sprake is. Een snelle rekensom leert dat die 200 miljoen jaarlijks ook gelijk staat aan maandelijks 16,7 miljoen euro, 22.780 euro per uur en 381 euro per minuut. Waanzin.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor zijn officiële presentatie postte Al-Ittihad op de sociale media een eerste interview met Benzema. Daarin verklaarde hij de redenen waarom hij voor Saoedi-Arabië koos. De vele Saudi Riyals die hij er gaat opstrijken, liet Benzema maar achterweg. “Ik ben moslim, het is een moslimland en ik wil er wonen. Het is anders dan Europa, maar ik ben hier al geweest en ik voel me er goed. Het is vooral een prachtig land, hier wilde ik altijd zijn.”

Volledig scherm © ANP / EPA

“Het is belangrijk om in een moslimland te wonen waar ik al voel dat mensen van me houden. Dat zal me een nieuw leven geven. Ik wil vloeiend Arabisch spreken, dat is belangrijk voor me. Er zijn nog veel meer dingen. Ik heb het geluk dat ik in Saoedi-Arabië ben, Mekka is dichtbij. Ik ben gelovig, dus dat is belangrijk voor me. Toen ik met mijn familie sprak, waren ze allemaal heel blij, ze gaan allemaal komen. Ik weet dat we in Saoedi-Arabië thuishoren”, aldus Benzema, die ook de fans nog wat ophemelde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de Saudi Pro League ziet Benzema straks zijn ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo terug. “Ronaldo is een vriend, het is goed om hem er terug bij te hebben. Het laat ook zien dat Saoedi-Arabië steeds belangrijker wordt op het wereldtoneel. Ik ben hier om het land op te bouwen en grootse dingen te doen.” Al-Ittihad wordt getraind door de Portugees Nuno Espirito Santo, ex-coach van Valencia en Wolverhampton, waarna hij bij Tottenham snel ontslagen werd en in de woestijn belandde.

Volledig scherm © ANP / EPA

Benzema won in Madrid quasi alles wat er te winnen valt. Vier Spaanse landstitels, drie Spaanse bekers, vijf keer het WK voor clubs, maar vooral: vijf keer de Champions League. Legende van Real. In oktober van vorig jaar nog verkozen tot Ballon d’Or. Een Gouden Bal die in zijn presentatie bij Al-Ittihad graag aan de fans getoond werd. Ook het voorbije seizoen was het nummer negen, ondanks blessures, goed voor 31 goals in alle competities. In 648 wedstrijden deed hij de netten 354 keer trillen.

Volledig scherm Ook Courtois was erbij op het afscheidsmoment aan Benzema, met al zijn gewonnen trofeeën bij Real tentoongesteld in het Bernabeu. © Real Madrid via Getty Images

Ronaldo niet in Saudisch Elftal van het Jaar Cristiano Ronaldo is niet opgenomen in het elftal van het jaar in de Saudi Pro League. De Portugees (38) speelt sinds januari voor topclub Al-Nassr. Teamgenoten Luiz Gustavo en Ghislain Konan zijn wel terug te vinden in het beste elftal, dat werd samengesteld door databureau Opta Analyst. Hofleverancier voor het elftal van het jaar is Al-Ittihad, met vijf spelers. Op de topscorerslijst eindigde Ronaldo als vijfde, met 14 goals in 16 matchen. Sinds de komst van Ronaldo worden steeds meer spelers uit Europa in verband gebracht met de Saudische competitie. Zo zou de Franse middenvelder N’Golo Kanté Chelsea verlaten voor Al-Ittihad. Verschillende media meldden ook dat promovendus Al-Ahli op Man City-flankaanvaller Riyad Mahrez aast. De Algerijn ligt nog tot volgende zomer vast in het Etihad Stadium. Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News