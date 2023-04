“Kansen fiftyfifty dat hij toehapt”: Al Hilal zou Messi 400 miljoen euro per jaar bieden, wordt hij straks weer de grote rivaal van Ronaldo?

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi (35)? Een vraagstuk waar we de komende tijd wel nog even zoet mee zijn. Volgens ‘ESPN’ roert Al Hilal, de stadsrivaal van Cristiano Ronaldo’s Al Nassr, zich steeds nadrukkelijker. Er wordt gesproken van een pakket van 400 miljoen euro per jaar.

De berichtgeving over de interesse van Al Hilal is niet nieuw. In januari was er sprake van een pakket - salaris, bonussen en een heleboel sponsorinkomsten - van 300 miljoen euro per jaar.

Omdat het volgens ‘L’Équipe’ intussen nagenoeg zeker is dat hij zijn aflopend contract bij PSG niet zal verlengen, wordt er nu een versnelling hoger geschakeld in het getouwtrek.

Alleen als Messi een forse verlaging van zijn salaris in Parijs accepteert, kan de Argentijnse sterspeler volgend seizoen nog te bewonderen zijn in Frankrijk. En dat terwijl er na het afgelopen WK in Qatar nog sprake was van een mondeling akkoord over een extra seizoen.

Mede door de financiële regels van de UEFA moet PSG besparen op de loonlast. Maar ook om op de transfermarkt meer te kunnen verwezenlijken komende zomer. Daardoor zou Messi om en nabij een kwart van zijn salaris moeten inleveren. Daar voelt de Argentijnse wereldkampioen weinig voor.

Dat Messi zeker vertrekt bij PSG, is niet gezegd. Maar de spelletjes zijn wel begonnen. Ook die van de makelaars. Om PSG - zien zij alsnog af van hun eis tot salarisverlaging? - of eventueel geïnteresseerde clubs onder druk te zetten en/of in de markt te plaatsen.

Ziedaar het (verhoogde) bod van Al Hilal. Messi zou met zijn contract en sponsorovereenkomsten jaarlijks 400 miljoen euro kunnen verdienen. Het dubbele van wat Cristiano Ronaldo opstrijkt bij concurrent Al Nassr.

Volgens ‘ESPN’ zijn de kansen dat ‘Leo’ effectief toehapt fiftyfifty. Effectief zo? Of makelaarspraat om PSG onder druk te zetten? Of om ex-club FC Barcelona te porren? Messi hoopt volgens andere bronnen in eerste instantie in Europa te blijven of naar de MLS te trekken - ook Inter Miami toont al enige poos interesse.

Al Hilal wordt gecoacht door Ramón Díaz, gewezen Argentijns international. Messi is sinds de lente van vorig jaar toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië - dat zijn voetbalcompetitie (maar ook het land zelf) meer zichtbaarheid geven over de hele wereld, ook met het oog op hun kandidatuur voor het WK 2030.

Een terugkeer naar Barcelona lijkt minder evident. De leider uit La Liga is nog steeds druk in de weer om haar financiële problemen op orde te krijgen. Het bekijkt in welke mate het eventueel kan toeslaan. Vicevoorzitter Rafael Yuste lanceerde onlangs nog een charmeoffensief. “Het staat vast dat Messi van Barça en van de stad houdt, dus we hopen de juiste voorwaarden te vinden om het verhaal hier voort te zetten. Zijn verhaal bij deze club verdient een mooi einde en ik zou graag willen dat hij terugkomt. Het is iets waar we aan werken, maar het is niet alleen aan mij. Het hangt ook af van het geluk van Messi en of hij terug wil komen.”

Fluitconcert Nog vóór het duel tegen Olympique Lyon afgelopen zondag werd Messi uitgefloten door zijn eigen supporters. De harde kern van PSG neemt de Argentijn op de korrel, aangezien hij mogelijk dus vertrekt uit de Franse hoofdstad. PSG verloor, Messi kreeg bij het verlaten van het veld een nieuw fluitconcert over zich heen. Ex-teamgenoot en analyst Thierry Henry noemde het gedrag van de fans “beschamend.” “Je kan toch niet een van je beste spelers uitfluiten? Hij zit momenteel aan dertien goals en dertien assists. Ik hoop dat hij terugkeert naar FC Barcelona. Daar moet hij zijn carrière beëindigen. Uit liefde voor het voetbal.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

