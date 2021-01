Kans op bekertje erbij? Ach, ja... De Bruyne staat voor vierde keer op rij in finale League Cup, maar heeft hogere doelen

Buitenlands voetbal Been there, won that . De Carabao Cup, de commerciële naam voor de Engelse League Cup, prijkt niet meer op de bucketlist van Kevin De Bruyne, maar toch staat hij voor een vierde keer op rij in de finale op Wembley. Zijn ambities liggen hoger.

Op zondag 25 april kan Kevin De Bruyne voor de vijfde keer in zes jaar staan pronken met de League Cup, Engelands minst prestigieuze beker. Die trip naar Wembley neemt hij erbij. Meer dan een tussenstop op een grotere tournée is dat in zijn gedachten niet. Dat hij met vijf League Cups op twee spelers na (ploegmaats Agüero en Fernandinho) recordhouder kan worden interesseert hem weinig. Dat Man City in de finale moet afrekenen met Tottenham, de ploeg van José Mourinho, evenmin. Hij heeft hogere doelen.

Winnaars houden doorgaans niet van verlies. De Bruyne is geen uitzondering op die regel. U herinnert zich ongetwijfeld nog zijn interview na de dreun in de kwartfinales van de Champions League tegen Olympique Lyon, zo’n vijf maanden geleden. Op een kalme manier gooide hij eruit wat hem dwars zat. De overvolle kalender en die sneer naar UEFA en FIFA met het zinnetje ‘money rules the game’ - het geld regeert het spelletjes. En de simpele vaststelling dat het bij City in de meest prestigieuze competitie altijd net niet genoeg is.

Hij kan de ontgoochelingen tellen. In zijn eerste seizoen bij Manchester City, in 2015-2016, lag zijn team in de halve finale op Bernabéu na het laatste fluitsignaal uitgestrekt in de middencirkel. Naar het beeld van zijn toenmalige aanvoerder, die na een handvol minuten zijn quadriceps had afgescheurd. Het jaar erop deelde Monaco in de tweede ronde de dreun uit. Daarna was het Liverpool, Tottenham en in 2020 dus Lyon. Nederlagen die littekens hebben nagelaten. Katers die motiveren.

“De honger bij mij is er elke dag”, vertelde De Bruyne voor de start van het seizoen. “Die gaat nooit weg. De dag dat ik dat niet meer voel zal ik bij een andere ploeg voetballen en anders naar het leven kijken. Maar op dit moment ben ik daar nog lang niet aanbeland.”

De Rode Duivel heeft zijn ambities voor deze jaargang nog niet van de daken geschreeuwd. Op het veld zie je het wel. Zijn honger is groter dan ooit. Hij neemt nog meer verantwoordelijkheid. Hij loopt nog meer als een bezetene op en neer. Ook zijn trainer is dat niet ontgaan. “Kevin is op dit moment een van de grootste sterren in de wereld, onze ster, maar hij blijft rennen als een speler uit een lagere afdeling”, zegt Guardiola. “Geen inspanning is hem te veel. Ik weet hoe belangrijk hij is voor ons. Liever spaar ik hem voor de grote momenten.”

In de halve finale tegen Manchester United knalde hij voor rust snoeihard op de paal en dirigeerde hij zijn team. Vol goesting, ook al heeft hij al genoeg kleine replica’s van de League Cup in de vitrine staan.

De Premier League wil hij gerust nog eens winnen, maar in het jaar dat hij dertig wordt, droomt De Bruyne van die ene trofee die nog op zijn palmares ontbreekt. De meest prestigieuze: de Champions League. De beker ook die hem globaal tussen de allergrootste sterren ter wereld zetten. Het verschil tussen een tweede plaats in het UEFA-referendum voor de Beste Speler van een Jaar. Het verschil tussen plaats vijf en het podium bij de Ballon d’Or of de FIFA Best. De League Cup is niet meer dan de aperitief.

De Bruyne in Engelse bekerfinales (6 op 11)

2016 League Cup

2017 -

2018 League Cup

2019 FA Cup

League Cup

2020 League Cup

2021 League Cup

