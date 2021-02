Kandidaat-voorzitter Victor Font: “Technisch gezien is Barcelona bankroet”

Buitenlands voetbalFC Barcelona verkeert tegenwoordig in zwaar weer. Sportief loopt het niet - getuige de 1-4-pandoering tegen PSG - en ook financieel zit de club in slechte papieren. Kandidaat-voorzitter Victor Font zegt bij BBC zelfs te overwegen om 49% van de club te verkopen, iets waar tegenstanders Joan Laporta en Toni Freixa niets van willen weten. Ook Lionel Messi en de toekomstige Europese ‘Super League’ komen aan bod.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen op 7 maart schotelde BBC de drie kandidaat-voorzitters enkele hete hangijzers voor die de toekomst van Barça zullen bepalen. Op de vraag of de club op de rand van bankroet staat, windt Victor Font er geen doekjes om: “Technisch gezien wel. We hebben veel schulden en een groot deel daarvan zijn schulden op de korte termijn. We staan op het punt om een unieke eigenschap te verliezen, namelijk het bezit van de club door 150.000 socio’s.”

Daarmee raakt Font meteen een gevoelige snaar. Om de schuldenberg van de Blaugrana weg te werken, overweegt hij zelfs om 49% van de club te verkopen aan investeerders. “Ik denk dat het zinvol is. Strategische partners aan ons binden kan ons helpen om miljoenen fans aan te trekken en zo kapitaal te genereren. We hebben de voorbije jaren al aan gelijkaardige ideeën gewerkt.”

Z'n rivalen in de strijd om het voorzitterschap, Joan Laporta en Toni Freixa, zetten zich juist af van het idee. “Het is een heel gevaarlijk plan”, vindt Freixa. “Natuurlijk moeten we meer inkomsten vinden, maar investeerders aantrekken die macht kunnen verkrijgen binnen de club, kan dodelijk zijn voor ons huidig model.”

Volledig scherm Toni Freixa. © EPA

Naast de financiële problemen kwam natuurlijk ook de figuur Lionel Messi aan bod. De drie kandidaat-voorzitters zijn het unaniem eens: ze willen Messi ook de komende jaren in Catalonië houden. “Ik weet dat Messi niet enkel aan geld denkt”, vertelt Laporta, die al voorzitter van de club was tussen 2003 en 2010. “Hij moet gewoon zeker zijn dat Barça hem de mogelijkheid kan geven om in een ploeg te spelen die competitief genoeg is om de Champions League te winnen. Dat is mijn prioriteit en ik zal mijn best doen om een nieuw hoofdstuk aan de ‘love affair’ te breien.”

Om Barcelona weer successen als de Champions League te bezorgen, lijken Laporta en Font over de beste papieren te beschikken. Laporta trok de club in 2003 al eens uit de miserie en leidde de Catalanen naar een periode met meerdere landstitels en twee Champions League-trofeeën. “De situatie is erg vergelijkbaar met die in 2003. Mijn oplossing is erg simpel: we moeten onze uitgaves controleren, de schulden herstructureren en nieuwe bronnen van inkomsten aanboren.” Laporta kijkt daarvoor onder meer in de richting van esports.

Volledig scherm Joan Laporta en Lionel Messi in 2010. © EPA

Victor Font zwaait dan weer met de naam Xavi als belangrijkste troefkaart. Font gelooft dat de clublegende het spetterende tiki-taka weer naar Camp Nou kan brengen. “We moeten terug naar de roots. Dit gaat om meer dan een nieuwe coach, het draait ook rond een structuur creëren met mensen die in de jeugdopleiding geloven. Dat is erg belangrijk.”

Wat betreft hun positie tegenover een Europese ‘Super League’, een competitie waar de beste clubs van de wereld tegen elkaar spelen, blijven de drie kandidaten op de vlakte. Naar eigen zeggen beschikken ze voorlopig over onvoldoende informatie om een duidelijk standpunt in te nemen.

Lees ook: