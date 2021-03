Kan Atletico Madrid de statistieken verloochenen en vanavond een optie nemen op titel in La Liga?

Met de statistieken in het achterhoofd wachten ‘Los Colchoneros’ een zware opdracht. In La Liga zijn 167 derby’s gespeeld waarvan het leeuwendeel gewonnen werd door Real: 89. ‘Atleti’, zoals ze in de volksmond worden genoemd, pakte maar 39 keer de volle buit.

Real laat dus maar zelden iets over voor Atletico. De toon werd al gezet tijdens de eerste wedstrijd tussen de twee clubs. Ze werden beiden opgericht aan het begin van vorige eeuw. Real in 1902, Atletico een jaartje later in 1903. De eerste confrontatie vond plaats in 1906. Toen al trok Real aan het langste eind. De Koninklijke won met 1-2.

Volledig scherm Zidane vs Simeone. © EPA

Aanvankelijk was het vooral Real dat de titels pakte, maar in het afgelopen decennium kon Atletico toch af en toe ook zijn prijsje pakken Twee keer troffen ze elkaar zelfs in de finale van de Champions League. Telkens stak Real dat de beker met de grote oren in de lucht.

In die twee finales speelden twee recordhouders in de Madrileense derby mee: Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos. Ronaldo is niet zo heel verrassend de topschutter met 22 rozen. Ramos van zijn kant speelde dan weer mee in de meeste derby’s. Maar liefst 43 keer was hij van de partij. Dat zal vandaag niet het geval zijn. Ramos is immers nog altijd geblesseerd.

Volledig scherm Sergio Ramos. © AP

Er zijn ook de spelers die de derby voor beide ploegen speelden, denk maar aan Thibaut Courtois. Het bekendste voorbeeld is de Spanjaard Raul Gonzalez. Velen kennen hem van zijn periode bij Real, waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht. Minder geweten is dat hij tijdens zijn jeugdjaren lange tijd aan de andere kant van Madrid stond.

Vandaag krijgt een Atletico in vorm dé kans om iets te doen wat het in de competitie al lang niet meer kon doen: winnen van de aartsrivaal. De laatste keer dat Atletico een derby van Real won heette de doelpuntenmaker Antoine Griezmann. Dan weet je dat het al even geleden is. Daarna kon Atletico nog één keer winnen van Real. Toen werd het 4-2 in de finale van de Europese Supercup.

De inzet is vandaag met een landstitel alvast veel groter. Kan Real zichzelf nog een laatste levenslijn toewerpen of neemt Atletico een échte optie op de landstitel? Uitsluitsel vanavond na de wedstrijd.

Volledig scherm Antoin Griezmann in het shirt van Atletico. © AP