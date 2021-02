Juventus ontzegt Lukaku finale Copa Italia: Rode Duivel komt niet tot scoren in matige topper

De heenwedstrijd had ‘Big Rom’ nog aan zich moeten laten voorbijgaan door het opstootje met Zlatan in de kwartfinales, voor de terugmatch kregen we wél een onvervalste Lukaku versus Ronaldo. De twee beste schutters in Italië moesten in de Coppa Italia voor spektakel zorgen. Vorige week had CR7 nog de puntjes op de ‘i’ gezet met twee goals tegen Inter. Aan Lukaku om die krachttoer uit te wissen.

Inter moest uiteraard komen, maar veel verder dan wat halve kansen en vrije trappen kwamen Lukaku en co niet. De Rode Duivel kwam weinig in stelling, het spel van Inter was te voorspelbaar om het verdedigende huis van Juventus te ontwrichten.

Volledig scherm © REUTERS

Geen goals dus na een teleurstellende eerste helft. Ook de Oude Dame ontgoochelde. Pas na de rust kwam de partij een beetje los. Cristiano Ronaldo testte Handanovic een keer of twee, maar de goalie bij Inter stond telkens goed pal.

Inter moest komen in het slot, maar Juve - met de 43-jarige Buffon in doel - hield al bij al makkelijk stand. Lukaku zat in de tang bij De Ligt en Demiral. Juventus naar de finale na een vrij bloedeloze 0-0. In de eindstrijd wacht de winnaar van het duel tussen Napoli en Atalanta.

Lukaku en co sneuvelen voor het tweede jaar op rij in de halve finales van de Coppa. Voor Inter blijft er nog een kans op een trofee over: de Serie A. In anderhalf jaar Italië kon Lukaku trouwens nog geen enkele keer scoren tegen Juventus.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

