Juventus ontsnapt in slotfase vanop de stip aan nederlaag in topper tegen Inter

Serie AInter en Juventus hebben elkaar in de Derby d’Italia in evenwicht gehouden: 1-1. Inter leek lang op weg naar de drie punten, maar Paulo Dybala voorkwam in de slotfase vanop de stip een nederlaag voor de Oude Dame.

Juventus was met een 2 op 12 in de Serie A vrij dramatisch aan het seizoen begonnen, maar met zes overwinningen op rij - alle competities inbegrepen - was de Oude Dame aan een opmars begonnen. Die wilde Juve maar wat graag verderzetten op het veld van Inter, de ploeg die Juventus vorig jaar voor het eerst sinds 2011 van de landstitel hield.

In Guiseppe Meazza keek Juventus naar goede gewoonte de kat aanvankelijk uit de boom. Inter toonde zich gretiger en werd daar na een dik kwartier voor beloond - Calhanoglu trof de paal, Dzeko tikte in de rebound eenvoudig binnen. Bij Juve ontbrak vooral de creativiteit om Inter aan het wankelen te brengen, 1-0 was dan ook de ruststand.

Na de pauze kwam Juventus scherper voor de dag, maar kroop vooral Inter zelf te graag achteruit. Toch leken de Nerazzuri de drie punten over de streep te trekken. Tot Denzel Dumfries in minuut 87 Alex Sandro net binnen de zestien aantikte. Strafschop, oordeelde scheidsrechter Maurizio Mariani na het bekijken van de beelden. De elfmeter bleek een koud kunstje voor Paulo Dybala, die Juventus zo in extremis behoedde voor de nederlaag.

In de stand schiet geen van beide ploegen veel op met gelijkspel. Inter blijft derde op zeven punten van koplopers Napoli en Milan, Juventus staat nog drie punten extra in het krijt op de zesde plaats.

