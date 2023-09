Juventus-middenvelder Pogba voorlopig geschorst wegens dopinggebruik

Juventus-middenvelder en Frans international Paul Pogba heeft van het Italiaanse antidopingagentschap Nado Italia een voorlopige schorsing opgelegd gekregen wegens dopinggebruik. Pogba testte positief op testosteron.

Eerder op de dag was via het Italiaanse persbureau ANSA uitgelekt dat de middenvelder op 20 augustus na het duel tegen Udinese, op de openingsspeeldag in de Italiaanse Serie A, positief had getest op testosteron.

Juve won toen met 0-3 uit bij Udinese. Pogba kwam in dat duel niet in actie. Zijn rentree na een maandenlange afwezigheid vanwege blessure vierde hij pas een week later. Op de tweede speeldag in de Serie A mocht hij in het duel tegen Bologna (1-1) Nicolo Fagioli na 66 minuten vervangen.

Volledig scherm © Photo News

De dertigjarige Franse international was sinds 14 mei niet meer in actie gekomen voor Juventus. Toen liep hij in het competitieduel tegen Cremonese een blessure in de linkerdij op. Hij stond toen pas voor de eerste keer in ruim een jaar in de basis na heel wat blessureleed.

De Fransman blesseerde zich immers in juli 2022 - vlak na zijn overstap van Manchester United - aan de rechterknie, waarna begin september vorig jaar een operatie volgde en hij tot februari out was. Daardoor miste Pogba het WK in Qatar. Kort na zijn comeback viel hij uit met last aan de rechterdij, waardoor hij tot medio april aan de kant stond. Pogba kwam zo vorig seizoen amper tien keer in actie voor Juventus.