"Juventus-middenvelder Paul Pogba test positief bij dopingcontrole”

Stervoet­bal­ler Antony voorlopig niet welkom bij Manchester United na zware beschuldi­gin­gen van ex

In navolging van de Braziliaanse voetbalbond heeft ook Manchester United besloten om Antony (23) uit de selectie te zetten. Hij is niet meer welkom tot er meer duidelijkheid is over de aantijgingen aan zijn adres. Antony wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van bedreigingen en geweld.