Juventus loopt ondanks doelpunt Cristiano Ronaldo opnieuw averij op in titelstrijd

Geen vuiltje aan de wind voor CR7 en co, althans zo leek het. Want een klein kwartier voor het einde hing Antonio Barak de bordjes namens Hellas Verona in evenwicht. Juventus slaagde er niet meer in om de drie punten mee naar Turijn te nemen en doet zo een slechte zaak in de titelstrijd. De achterstand op Inter bedraagt zeven punten. Lukaku en co komen morgen in actie tegen Genoa.