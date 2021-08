Juventus-coach Allegri reageert op geruchten: “Ronaldo heeft me gezegd dat hij blijft”

“Ronaldo heeft aan mij gezegd dat hij blijft. Laten we duidelijk zijn over dat punt”, zei Allegri, daags voor de eerste competitiematch van de Oude Dame tegen Udinese. “Hij heeft altijd goed getraind en is altijd beschikbaar geweest. Ik heb de geruchten in de kranten ook gelezen, maar van zijn kant is er nooit een wens geweest om Juventus te verlaten.”