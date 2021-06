Juve-voorzitter Agnelli: “Super League niet bedoeld als coup, maar als alarmkreet”

Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimo­vic stapt uit gokbedrijf, UEFA legt hem boete van 50.000 euro op

26 mei Zlatan Ibrahimovic heeft afstand gedaan van zijn aandelen in het Maltese gokbedrijf Bethard, dat laat Mundo Deportivo weten. Enkele weken geleden bleek dat de UEFA een onderzoek had gestart naar de betrokkenheid van de Zweed in het bedrijf. Betrokkenheid bij bedrijven die weddenschappen promoten is namelijk verboden. Zlatan komt er vanaf met een boete van 50.000 euro.