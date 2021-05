Juve nog in running voor Champions League: Ronaldo wijst de weg met 777ste goal, Lukaku krikt straffe statistieken op

Ronaldo was de eerste die z’n statistieken opkrikte. Of beter gezegd: een nieuwe mijlpaal bereikte. In een weinig hoogstaande eerste helft miste collega-spits Kulusevski eerst nog onbegrijpelijk, ‘CR7' zorgde even later wel voor de 1-0. Chiellini ging neer, Ronaldo schoot de elfmeter in twee tijden binnen. Goal nummer 777 voor club en land. Voorts speelde hij een bleke wedstrijd, waar ligt zijn carrière na dit seizoen?