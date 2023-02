Jubilarissen Messi en Mbappé rollen met hun tweetjes Marseille op

Er zat best wel wat druk op de ketel bij PSG. Het sterrenensemble vloog deze maand uit de Franse beker, verloor de topper op het veld van het AS Monaco van Philippe Clement en moest het onderspit delven tegen Bayern München in de heenmatch van de 1/8ste finales van de Champions League. Bovendien kon tegenstander Marseille bij winst tot op twee punten naderen.

De geblesseerde Neymar was er niet bij, maar PSG had genoeg aan het koningskoppel Mbappé-Messi om Marseille al bij al eenvoudig op te rollen. Vlak voor het halfuur bediende stuurde Messi Mbappé weg, de Fransman schoot de 0-1 overhoeks binnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nauwelijks enkele minuten later stond het al 0-2. Dit keer waren de rollen omgedraaid: Mbappé wachtte precies het juiste moment af om Messi aan te spelen, de Argentijn tikte van dichtbij binnen. Een speciale goal voor Messi, want het was zijn 700ste treffer in clubverband.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de 0-3 net na de pauze was van heerlijke Argentijns-Franse makelij. Messi bediende met een heerlijk stiftballetje Mbappé, die in één tijd binnen trapte met links. En zo bereikte ook het Franse fenomeen zijn mijlpaal, want met het doelpunt - zijn 200ste voor PSG - evenaarde hij de Uruguayaan Edinson Cavani als topschutter aller tijden van de club.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PSG kwam niet meer in de problemen en keerde zo met de drie punten terug naar Parijs. Daar kan de rust weer even terugkeren, want de voorsprong op eerste achtervolger Marseille bedraagt nu weer acht punten. Over iets meer dan een week is er de return tegen Bayern in de Champions League. En of Mbappé en Messi er klaar voor zijn.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA