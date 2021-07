José Mourinho steelt de show tijdens eerste persconferentie als Roma-coach: “Kunnen we vertrekken?”

Bij de eerste vraag tijdens zijn eerste persconferentie gisteren had Mourinho meteen een eerste kwinkslag klaar. “We zijn hier niet op vakantie of als toerist. We gaan hard werken. En dus trainen we vandaag al om 16 uur. Tot de volgende keer, mensen. Kunnen we dan nu vertrekken?”, vroeg hij grijnzend. De aanwezige pers gaf een applausje. Toen een journalist daaropvolgend een vraag wilde stellen over hoe hard voetbal leeft in Rome, onderbrak Mourinho hem plots. De aanleiding? Een dun zeil dat voor een ruit hing, was losgekomen en begon te wapperen. Mourinho stond op en trok het zeil eigenhandig naar beneden.