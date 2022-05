José laat zich gaan: emotionele Mourinho danst perszaal uit na inval van spelers en champagnedouche

Geweldige beelden van José Mourinho, op korte tijd onsterfelijk bij AS Roma , na de winst in de Conference League . De coach, overigens erg emotioneel, moest zijn praatje op de persconferentie onderbreken omdat zijn spelers de perszaal waren binnengedrongen. Met champagne. Mourinho kreeg de volle laag. Even greep de Portugees zich naar het hoofd, maar al snel verlegde hij de focus en sprong en vierde hij mee met enkele van zijn spelers. Of hoe ook een alleswinnaar kan genieten van de eindzege in de derde competitie van UEFA.

Met de inval van Pellegrini en co. was de persconferentie abrupt ten einde. Mourinho danste mee naar buiten. Gelukkig had hij ervoor zijn zegje kunnen doen. Hij sprak van een historische overwinning. “Ik ben nu 11 maanden bij deze club. Inmiddels begrijp ik wat AS Roma voor de supporters betekent. Ze hebben heel lang op een zege als vanavond moeten wachten.” Een prijs voor AS Roma, dat was van de Coppa Italia in 2008 geleden. Mourinho zei ook in Rome te blijven. “Ik ben hier ook volgend seizoen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar eerst ga ik ergens op een strand uitrusten en nadenken over wat we allemaal hebben bereikt.”