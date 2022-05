Johan Bakayoko krijgt prijs voor grootste talent uit handen van Louis van Gaal: “Je hebt een heel slimme keuze gemaakt”

Buitenlands voetbalEen mooie bekroning. Johan Bakayoko (19) is uitgeroepen tot het grootste talent van de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland. Bakayoko, smaakmaker bij Jong PSV, kreeg de prijs uit handen van Louis van Gaal. “Heel slim van jou om te kiezen voor deze opleiding.”

17 goals en 12 assists. Dan kan je wat. De bekroning van Johan Bakayoko als grootste talent van het jaar in de Nederlandse tweede klasse komt niet uit de luchten vallen. De 19-jarige Belg is een smaakmaker bij Jong PSV, dat zich in de middenmoot parkeert. Ruud van Nistelrooy, volgend seizoen coach van PSV, is een fan.

Bakayoko kreeg de prijs uit handen van Louis van Gaal, momenteel nog bondscoach van Oranje. “Dat jij in Nederland gekozen bent als het grootste talent... Zou in België een Nederlander met die prijs aan de haal kunnen gaan?”, wilde die weten. Bakayoko, lichtjes onder de indruk: “Ja natuurlijk, er zijn heel goede spelers in Nederland. Daarom ben ik ook naar hier gekomen. De opleiding in Nederland is beter dan in België.” Van Gaal hoorde het graag: “Ik ben het helemaal met jou eens. Heel slim van jou om te kiezen voor de opleiding van PSV. Ik feliciteer je ermee, want dit is toch het buitenland. En daar ben jíj het grootste talent.”

Contract tot 2025

Bakayoko, geboren in Overijse, speelde bij heel wat Belgische clubs voor hij naar PSV verhuisde. Zo startte hij in de jeugd bij OH Leuven, waar hij al snel werd weggeplukt door Club Brugge. Van daar ging het via KV Mechelen (2016-2018) en Anderlecht (2018-2019) naar Eindhoven. Bij PSV tekende hij in september nog een contractverlenging tot 2025 — de Nederlanders geloven in hem.

Hij is ook een vaste klant in de Belgische U19-selectie van coach Wesley Sonck.

