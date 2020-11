Jess Thorup beleeft horrordebuut bij Kopenhagen en gaat roemloos de boot in bij ex-club Midtjylland

Toegegeven, een eerste wedstrijd op het veld van Midtjylland is geen cadeau. De club van onder meer Dion Cools staat aan de leiding in de Superliga, de Deense eerste klasse. Ook in de Champions League is de club actief. Daar zit het in een poule met Liverpool, Ajax en Atalanta. Daar konden ze wel nog geen punt sprokkelen. Kopenhagen knoeit op zijn beurt in de competitie en stond voor aanvang van de match op een negende plaats.