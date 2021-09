Jérémy Doku nog wat langer geblesseerd: flankaanvaller blijft sukkelen met vervelende dijbeenblessure

Jérémy Doku komt zondag niet in actie tegen het Reims van Wout Faes en Thomas Foket. Ook het Conference League-duel tegen Tottenham en de verplaatsing naar Marseille zal hij hoogstwaarschijnlijk missen. De aalvlugge flankaanvaller blesseerde zich op 22 augustus in de eerste helft tegen Nantes. Hij liep een blessure aan zijn linkerdijbeen op, waardoor hij ook niet geselecteerd werd voor de Rode Duivels. Zijn blessure vereist verdere onderzoeken over tien dagen. Afwachten dus.