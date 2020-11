Jean-Marie Pfaff in VTM Nieuws over vriend Maradona: “Deze man zal nooit vergaan”

Jean-Marie Pfaff leerde Maradona, net als vele Belgen, kennen tijdens de openingsmatch van het WK 1982 in Spanje. “Toen al zag je dat hij een enorm talent was”, zegt Pfaff. “Vier jaar later, in Mexico, was het een wereld verschil. Zo snel, zo slim. Hij was een fenomeen, een genie van kop tot teen. Niemand kon voorspellen wat hij zou doen tijdens een wedstrijd.”

Pfaff haalt in onze nieuwsstudio mooie herinneringen op aan zijn vriendschap met Maradona. “Hij was een groot mens. Drie jaar geleden heeft hij mij in zijn privévertrekken in Dubai uitgenodigd. Daar hebben we samen goed gegeten en gelachen. Nadien zijn we zelfs nog op de boot van de sjeik beland. Later hebben we elkaar in Parijs ontmoet op zijn hotelkamer en in Nederland op trainingskamp. Diego was een uniek mens. Hij voelde aan je lichaam, pakte je vast. Een heel lieve gast. Je voelde gewoon aan alles dat hij een heel groot hart had. Telkens als je met Diego sprak, voelde je dat het recht uit het hart kwam.”