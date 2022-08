“Je zult nooit nog iemand ontmoeten die zo van je hield”: hallucinant verhaal onthuld over Dortmund-speler die zwangere vriendin in buik zou hebben geschopt

Het WhatsApp-gesprek:

Vriendin: “Wees blij dat ik er niet meer ben.” Vriendin: “Dus alsjeblieft, pas goed op jezelf. Ik zal je ooit vergeven.” Schulz: “Ik wil je.” Schulz: “Meer niet.” Schulz: “Ik hou van je.” Vriendin: “Doe dat niet, alsjeblieft.” Vriendin: “Je zal zoveel gelukkiger zijn zonder mij.” Vriendin: “Ik kan met niet voorstellen dat het leuk is voor jou om me te slaan.” Schulz: “Het spijt me.” Schulz: “Ik hou van je.” Schulz: “Blijf bij me alsjeblieft.”

Vriendin: “Geniet van je tijd.”

Schulz: “Nee, ik wil bij jou zijn.”

Vriendin: “Je hebt me uit mijn eigen huis verdreven.”

Vriendin: “Je sloeg me toen ik naakt was in mijn eigen appartement.”

Vriendin: “Je beledigde me elke dag.”

Vriendin: “Je vernederde me in het openbaar.”

Vriendin: “Je deed dit allemaal om alleen te eindigen.”

Vriendin: “Dus moet je ermee kunnen leven. Je houdt van niemand, behalve van jezelf!”

Schulz: “Ik deed dat omdat ik overweldigd was door mezelf en de situatie. Het zal me nooit meer overkomen.”

Schulz: “Kom alsjeblieft terug, ik wil je gewoon omhelzen en liefde geven.”

Schulz: “Je hebt dit allemaal niet verdiend, dat weet ik. Ik wil het goedmaken.”

Vriendin: “Je zult nooit nog iemand ontmoeten die zo van je hield zoals ik.”