“Je bent een f*cking schande”: Mourinho gaat na verlies in finale tegen Sevilla confrontatie aan met ref in ondergrondse parking

Voor het eerst in zijn carrière heeft José Mourinho een Europese finale verloren. De Portugees en zijn Roma kwamen in de Europa League -finale na strafschoppen hun meerdere erkennen in Sevilla, dat het toernooi al voor de zevende keer won. Vooral over de rol van ref Anthony Taylor was Mourinho duidelijk niet te spreken. Mourinho beledigde de Engelsman zelfs in de ondergrondse parking van het stadion.

De Puskás Aréna in Boedapest was het strijdtoneel van de zesde Europese finale van Mourinho. Vijf gespeeld, vijf gewonnen. Tegen Sevilla, de meesters van de Europa League, lukte deze keer dus niet.

Iets na het halfuur kwam Roma nochtans op voorsprong tegen de Spanjaarden. Uitgerekend Paolo Dybala tekende voor die goal. Mourinho zei op voorhand dat de Argentijn slechts “20 tot 30 minuten zou kunnen spelen”, maar hij liet de spits doodleuk starten.

Volledig scherm Dybala zette Roma in de eerste helft op voorsprong. © ANP / EPA

Verder weinig spektakel in de Hongaarse hoofdstad, zeker in de eerste helft. Vintage José. Vorig jaar neutraliseerde hij met Roma moeiteloos Feyenoord in de Conference League-finale, toch bleek dit Sevilla stugger. De Andalusiërs, in eigen competitie zwaar teleurstellend, waarschuwden via Rakitic, die vlak voor rust de paal trof. In de tweede helft drukten ze door en probeerden ze het veelvuldig met voorzetten vanaf de flanken. Het leverde allemaal niet al te veel op, totdat Navas de bal tegen Mancini aan slingerde. De onfortuinlijke Roma-verdediger klopte zijn eigen doelman: 1-1.

Mede doordat de VAR een strafschop voor Sevilla introk en ze bij Roma in een scrimmage een driedubbele kans misten, werd er binnen de 90 minuten niet meer gescoord. Tegen de slaap vechten in de verlengingen – Taylor voegde daar nog eens 11 minuten extra tijd aan toe - was het vervolg. In de absolute slotseconden van de hemeltergende extra tijd kopte Smalling nog op de lat.

Maar net als de voorbije twee edities moesten strafschoppen over de Europa League-finale beslissen. In de penaltyreeks trok Sevilla aan het langste eind. We waren al na middernacht toen Mancini en Ibanez vanop de stip misten. Sevilla won zo voor de zevende (!) keer in de clubhistorie de Europa League.

Volledig scherm Mourinho troost zijn spelers na de finale. © REUTERS

Kwade Mourinho

Voor Mourinho kwam er een einde aan een indrukwekkende reeks. Hij verloor zijn eerste Europese finale en was achteraf niet de spreken over de prestatie van Taylor en zijn team. Bij Roma hadden ze onder meer graag een strafschop gekregen na vermeend hands van Fernando in de zestien en de Italianen vonden ook dat Lamela, die een penalty omzette, een tweede gele kaart had moeten krijgen.

Om nog steeds dit soort scheids­rech­ters te zien in een Europese finale is zeer, zeer pijnlijk. De ref leek wel een Spanjaard José Mourinho

“Ik moet mijn spelers verdedigen”, zei Mourinho, die in het slot geel kreeg voor protest, na de penaltyreeks over de wedstrijdleiding. “Om nog steeds dit soort scheidsrechters te zien in een Europese finale is zeer, zeer pijnlijk. De ref leek wel een Spanjaard.”

En in de parking van het stadion liep Mourinho Taylor en zijn assistenten ook nog tegen het lijf. De Portugees ging daarop de confrontatie aan. Beelden van Sportitalia tonen hoe hij eerst “wat een schande” riep in het Engels. “Je bent een f*cking schande”, klonk het nog een paar keer, waarna er ook verwensingen in het Italiaans volgden.

Ook Roberto Rosetti, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, kreeg Mourinho niet gekalmeerd. “F*ck off”, klonk het nog richting Taylor en co. Afwachten welke sanctie de beledigingen hem zullen opleveren.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

KIJK. Mourinho gaf zijn medaille aan een kind in het publiek

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm De statistieken van Sevilla-AS Roma. © SofaScore

