Italiaanse voetbalwereld in shock na zelfmoord voormalig jeugdspeler AC Milan, Donnarumma rouwt: “Hij was een vriend”

Buitenlands voetbalTragisch verhaal uit het Italiaanse voetbal. Seid Visin, een 20-jarige ex-jeugdspeler van AC Milan, is donderdag uit het leven gestapt. Op zijn begrafenis werd een tekst voorgelezen die Visin twee jaar geleden zelf schreef, waarin hij racisme aanklaagde. “Het is als een rotsblok op mijn schouders.” Italiaans doelman Gianluigi Donnarumma, een ex-ploegmaat van Visin, reageert verslagen.

Seid Visin werd in 2000 geboren in Ethiopië en als kind geadopteerd door een Italiaanse familie. Al snel bleek dat hij voetbaltalent had, en dat was ook AC Milan niet ontgaan. De topclub plukte Visin op zijn veertiende weg bij zijn plaatselijke club, en hij zou twee jaar bij de Rossoneri-jeugd spelen. In 2016 maakte hij nog de overstap naar Benevento, maar enkele maanden later zou hij op z’n zestiende het professionele voetbal vaarwel zeggen om zich te focussen op zijn studies. Hij speelde sindsdien wel nog bij Atletico Vitalica, een plaatselijk ploegje dat in een 5-tegen-5-competitie uitkwam. Het was ook Vitalica dat het tragische nieuws van Visins overlijden bekendmaakte. “Ciao, jong talent. We gaan je nooit vergeten.”

De zelfmoord van Visin werd al snel gekoppeld aan het racisme waarmee de jonge voetballer te maken kreeg. Zo schreef hij in 2019 een open brief op Facebook: “Waar ik ook ga, waar ik ook ben, ik voel het gewicht van sceptische, bevooroordeelde, weerzinwekkende en bange blikken als een rotsblok op mijn schouders”, klonk het. “Ik ben geen immigrant. Ik ben als kind geadopteerd. Ik herinner me dat iedereen vroeger als kind van me hield, maar nu lijkt alles op zijn kop te staan. Zo mocht ik niet blijven werken in een restaurant omdat veel mensen, vooral ouderen, weigerden door mij bediend te worden. Ze stelden mij verantwoordelijk voor het feit dat veel jonge (witte) Italianen geen werk vonden.”

Volledig scherm Een recente foto van Seid Visin. © Atletico Vitalica

Levensvreugde

Zijn getuigenis werd tijdens z’n begrafenis voorgelezen. Maar zijn adoptieouders lieten in Italiaanse media optekenen dat racisme niét de directe oorzaak is van zijn zelfmoord. “Mijn zoon pleegde geen zelfmoord omdat hij het slachtoffer was van racisme”, vertelde adoptiepapa Walter Visin. “De open brief die Seid schreef, was een uitbarsting. Hij ergerde zich aan de sfeer in Italië. Maar het heeft geen verband met zijn zelfmoord. Ik wil verder niet praten over de persoonlijke zaken van mijn zoon. Ik zeg alleen dat hij een geweldige jongen was.”

Het overlijden van Visin maakt heel wat los in de Italiaanse voetbalwereld. Onder meer Gianluigi Donnarumma, de doelman van AC Milan en de Italiaanse nationale ploeg, is er het hart van in. Hij heeft nog met Visin samengespeeld in de jeugd van Milan. “We leefden samen op de kostschool”, reageert Donnarumma. “Ik kan en wil zijn ongelooflijke glimlach en levensvreugde niet vergeten. Hij was een vriend, een jongen zoals ik.”

AC Milan reageerde via het Twitteraccount van de jeugdacademie. “Er zijn geen juiste woorden om afscheid te nemen van een 20-jarige jongen: onze gedachten zijn bij Seid Visin, zijn familie en diegenen die van hem hielden.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Gianluigi Donnarumma © REUTERS