Italiaanse kranten zien Squadra “in de hel” belanden: “Misschien wel de ergste vernedering uit onze roemrijke geschiedenis”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

La Gazzetta dello Sport: “Italië is er niet meer, het spel van Mancini bestaat niet meer”

“Addio Mondiale, addio Europeo, addio tutto”, neemt Gazzetta dello Sport alvast afscheid. “Het avontuur is voorbij, Italië is er niet meer, het spel van Mancini bestaat niet meer. Misschien kunnen Bastoni, Verratti, Florenzi en Raspadori nog gered worden. Maar de rest kan dat niet. Immobile en Insigne waren slecht en Jorginho was lang niet wat hij zou moeten zijn. We verdienen het om het WK te missen. Te veel spelers waren ondermaats en ook Roberto Mancini maakte een slechte beurt. Afgaande op het spel was de nederlaag misschien niet eerlijk, maar Macedonië heeft ook niets gestolen. Wij zijn het die de weg kwijt zijn.”

“We zijn weer terug bij af, bij het Jaar Nul. Met of zonder Mancini is een wissel van de wacht aanstaande. Op pole position? De jonge, frisse garde. Chiellini, Acerbi, Insigne, misschien Immobile zwaaien af, zelfs Donnarumma is niet heilig meer. Op pole position voor de toekomst staan ​​Frattesi, Fagioli, Zaniolo en Scamacca.”

Volledig scherm De cover van La Gazzetta dello Sport. © La Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport

“Op 11 juli vierden we in de straten van Italië de verovering van een ongelooflijk Europees kampioenschap. Acht maanden later zijn de magische nachten veranderd in een nachtmerrie”, klinkt het bij Corriere dello Sport. “Er komt geen barragefinale tegen Portugal: Italië verloor op ongelooflijke wijze tegen Macedonië en zal voor de tweede keer op rij een WK vanuit de luie zetel meemaken. Een ongelooflijke eliminatie, zo onverwacht dat het verbijsterend is.”

“Het had een feestelijke avond moeten worden, maar het werd weer een wedstrijd zoals tegen Zweden (dat Italië van het WK 2018 hield, red.). Het was nog erger als je beseft dat we aan deze wedstrijd begonnen als regerend Europees kampioen. Mancini had aan de vooravond van de wedstrijd geprobeerd iedereen gerust te stellen: ‘We trekken naar de wereldbeker om hem te winnen.’ Maar niets is minder waar. We zullen het spektakel in Qatar moeten volgen als toeschouwers. Dat wordt een vervelende gewoonte.”

Volledig scherm De cover van Corriere dello Sport. © Corriere dello Sport

Corriere della Sera: “Mancini zou zelf kunnen opstappen”

“De nederlaag, het zoveelste Waterloo voor de Azzurri, werd twee minuten na de 90e minuut een feit toen Trajkovski, die al vier jaar in Palermo speelt en dit stadion goed kent, Donnarumma het nakijken gaf. Italië werd vernietigd, het stadion bevroor. De droom van het Europees kampioenschap, negen maanden later, veranderde in de ergste nachtmerrie.”

“Het werd een match om te vergeten, maar dat zullen we niet snel doen. Misschien wel de ergste vernedering uit onze lange en roemrijke geschiedenis. Het zou de laatste wedstrijd van Mancini kunnen zijn. De voetbalbond is niet van plan hem te ontslaan, maar hij zou zelf kunnen opstappen. De teleurstelling is te groot.”

Volledig scherm Corriere della Sera. © Corriere della Sera

Ook buiten Italië vloeit er vanzelfsprekend veel inkt over de vernedering:

L’Équipe: “De avond eindigde in een verschrikkelijke stilte”

“De avond is begonnen met het enthousiasme van het publiek en geëindigd in een verschrikkelijke stilte. Eindelijk waren door de luidsprekers de opgenomen berichten te horen waarin gevraagd werd om het mondmasker tot over de neus te dragen en de handen regelmatig te wassen. Maar het was vooral noodzakelijk om in de ogen te wrijven en het hoofd tussen de schouders te laten zakken bij dat onwaarschijnlijke scorebord.

De Italianen hebben heel hun hart en al hun talent in de strijd gegooid om een nieuwe WK-ontgoocheling te vermijden. Maar voetbal heeft iets gemeens, het heeft geen genade met ploegen die hun dominantie niet kunnen omzetten in goals. Na de uitschakeling in de groepsfase in 2014 en de afwezigheid in 2018, beleefde de Europese kampioen gisterenavond in Palermo een nieuwe catastrofe.

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe

Marca: “Was Wembley geen fata morgana?”

“In Italië breekt een nieuwe periode van depressie aan”, klinkt het bij de Spaanse sportkrant MARCA. “Het is tijd om je af te vragen of Wembley geen fata morgana was. Toen stonden de straten van Rome vol feestende tifosi, maar ondertussen zitten ze in de hel. Dit is het tweede WK op rij dat ze missen - acht jaar zonder dat Italië zich met de beste landen ter wereld kan meten. En in Brazilië, toen ze er voor het laatst bij waren, was de groepsfase het eindstation. Pijnlijk.”

Volledig scherm De cover van MARCA. © MARCA

Daily Mail: “Dit zal pijn doen, véél pijn”

De Britse krant Daily Mail besteedt veel aandacht aan Jorginho, speler van Chelsea die gisteravond mee ten onder ging. “In zijn reactie meteen na de wedstrijd zei Jorginho dat zijn penaltymissers in de kwalificatiecampagne hem nog lang zullen achtervolgen. Hij had tranen in z'n ogen toen hij het vertelde”, klinkt het. “Giorgio Chiellini zei dan weer dat Italië ‘verwoest’ is na de nederlaag. Om maar te zeggen: het verlies doet pijn, véél pijn. De Italianen domineerden de match, maar kregen in minuut 92 een ijskoude douche te verwerken. Waren ze te arrogant in aanloop naar de match? Noord-Macedonië leek een noodzakelijk opstapje richting de barragefinale, maar daar denkt iedereen in Italië nu wel anders over. Hun eindzege op het WK was verdiend, maar dat zal iedereen in Rome en omstreken nu worst wezen.”

Volledig scherm Daily Mail. © Daily Mail

Bekijk ook: Fans van Noord-Macedonië vieren overwinning

Volledig scherm © AP

Lees ook: