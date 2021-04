Israëlische ref komt uit de kast als transgender

Super League Carlo Ancelotti dacht dat Super League een grap was: “Ze waren verkeerd”

22 april Carlo Ancelotti, de gelauwerde trainer van Everton, heeft nooit geloofd in het project van de Super League. “Mijn eerste reactie was dat het om een grap ging. Ze zijn een grap aan het maken! En het is ook een grap want dit zou nooit mogelijk zijn geweest”, vertelde de Italiaanse oefenmeester.