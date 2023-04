Israëlische doelman ontkent aanranding van Belgisch meisje (17) en komt vrij op borg: “Het was net zij die hem duwde omdat hij haar niet wilde”

Boris Kleyman (33), de Israëlische doelman die wordt beschuldigd van de aanranding van een 17-jarig Belgisch meisje in Athene, is op borg vrijgelaten. Kleyman houdt zijn onschuld staande, en een vriend van de doelman gaf vandaag in de rechtbank een heel andere versie van de feiten. “Het was net het meisje die Boris duwde omdat hij haar niet wilde.”

KIJK. Wie is Boris Kleyman?

De Griekse politie werd dinsdagochtend omstreeks 2 uur naar een bar in het district Kolonaki van hoofdstad Athene geroepen. Een Belgisch minderjarig meisje (17), dat met haar klasgenoten op schoolreis was in Athene, zou toen aangerand zijn door Boris Kleyman, een Israëlische doelman van 33. Volgens de politie zou Kleyman, nadat het meisje enkele glazen op had, met haar zijn beginnen flirten en probeerde hij haar te overtuigen om seks met hem te hebben. Toen het meisje daar niet op in ging, zou Kleyman zich hebben opgedrongen en haar hebben betast. Toen haar vrienden dit zagen gebeuren, hebben ze de doelman aangevallen. Om het incident te ontmijnen, werd de politie erbij gehaald. In het politiekantoor werd in de kleding van Kleyman 1,5 gram heroïne aangetroffen. Bij een van de Belgen werd een zakmes gevonden.

Volledig scherm Doelman Boris Kleyman van Volos FC. © Instagram

Onschuld

Vandaag moest Kleyman, wiens contract bij het Griekse Volos FC intussen werd ontbonden, zich verantwoorden voor de onderzoeksrechter. De Israëliër ontkende de feiten en hield zijn onschuld staande. Ploegmaat Rodrigo Escoval, die aanwezig was op de avond van de feiten en ook weggestuurd is bij Volos, getuigde voor Kleyman. “Het was net het meisje die Boris duwde omdat hij haar niet wilde. Hij zei haar dat hij getrouwd was en kinderen had en dat hij met rust gelaten wilde worden. Ze was dronken, wilde hem niet loslaten en bleef maar roepen. Boris heeft haar niet aangeraakt. Daarna trok een van haar vrienden een mes.”

Ook Volos-fysiotherapeut Ilias Timbalakis en advocaat Panagiotis Papadopoulos namen het op voor Kleyman. “Het zijn allemaal leugens”, aldus Timbalakis. “Een van haar vrienden was boos dat ze de hele tijd bij hem zat en hem volgde, waarop hij haar vroeg om een verhaaltje te verzinnen. Ik was de hele avond bij hem. We hebben gewoon gedanst en gedronken.” Papadopoulos: “Het is allemaal nonsens. Leugens.”

Ondanks de getuigenissen bleven de klachten tegen Kleyman overeind. In afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek werd de doelman vrijgelaten op een borgsom van 20.000 euro.