Is zijn Amerikaanse droom al voorbij? Dante Vanzeir beschuldigd van racisme, match lag 22 minuten stil

Na amper zijn zesde optreden en na zijn eerste basisplaats voor New York Red Bulls, ligt eenmalig Rode Duivel Dante Vanzeir (24) zwaar onder vuur in de Major League Soccer (MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie) omwille van een vermeende racistische uitlating. Zowel zijn club als de MLS, dat terecht erg zwaar tilt aan racisme, stelt een onderzoek in.

Na de 1-1 tegen San Jose Earthquakes sprak de Amerikaanse aanvaller Jeremy Ebobisse (26) van een racistische opmerking, “al geloofde hij niet dat die rechtstreeks voor hem bedoeld was”. Op foto’s is te zien hoe vooral Jamiro Monteiro erg ontdaan is. Ebobisse, op een blauwe maandag nog op het verlanglijstje van RSC Anderlecht, zei dat ‘het woord’ gebruikt werd en zich “machteloos” te voelen. De gewezen spits van Union werd in minuut 54 meteen omringd door meerdere spelers van San Jose en moest het ontgelden. San Jose dreigde ermee van het veld te stappen, wat uiteindelijk niet gebeurde maar door het incident was er maar liefst 22 minuten extra tijd - een record in de MLS.

Volledig scherm Jamiro Monteiro (35) wordt getroost door Luchi Gonzalez (l), coach van San Jose, en Gerhard Struber, de T1 van New York Red Bulls. © USA TODAY Sports via Reuters Con

San Jose-coach Gonzalez zei na de match dat hij gevraagd had aan zijn New York Red Bulls-collega Gerhard Struber om “de speler in kwestie” te wisselen. “Naar wat ik gehoord heb van mijn spelers, is er iets gezegd dat echt onaanvaardbaar is. Dit kunnen we niet tolereren en ik hoop dat de MLS dit grondig onderzoekt en dat er eventueel bestraft wordt.” Uiteindelijk ging Vanzeir pas in minuut 86 naar de kant.

De MLS is al op de hoogte van het incident waarbij “taal zou gebruikt zijn die in strijd is met het beleid van de competitie”, zo klinkt het. “De MLS hanteert een nultolerantie voor beledigend en kwetsend taalgebruik en neemt deze beschuldigingen ernstig. Een onderzoek naar deze zaak zal onmiddellijk beginnen. Verdere informatie zal worden verstrekt na afronding van dat onderzoek.”

Er zijn alvast precedenten: Taxi Fountas van DC United werd al eens aan de kant gehouden door zijn club tot de MLS hem vrijpleitte voor een gelijkaardig incident. En de Nederlandse trainer Ron Jans werd in februari 2020 ontslagen door zijn club Cincinatti omwille van vermeend racisme.

Volledig scherm Scheidsrechter Ismir Pekmic in gesprek met beide coaches in de Red Bull Arena. © USA TODAY Sports via Reuters Con

New York Red Bulls reageerde op het incident met een duidelijk statement. “Een van onze spelers (Dante Vanzeir, nvdr) zou zich racistisch uitgelaten hebben tijdens de wedstrijd. Wij als club hechten hier veel belang aan en hebben dit meteen gemeld aan de Major League Soccer en zullen onze medewerking verlenen aan het onderzoek. New York Red Bulls veroordeelt elke vorm van intimidatie of discriminatie.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © USA TODAY Sports via Reuters Con

Van die extra tijd kon New York nog gebruik maken om via spits Tom Barlow de gelijkmaker (1-1) te scoren. Dante Vanzeir kwam in zijn vorige vijf optredens, telkens invalbeurten, één keer tot scoren in de MLS (zie video hieronder). In onze competitie maakte Vanzeir furore bij Union, waarna hij tijdens de voorbije wintermercato de Brusselse club verliet voor een Amerikaans avontuur. New York Red Bulls betaalde een bedrag van 5 à 6 miljoen euro voor Vanzeir.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Vanzeir vertrok half februari naar de VS:

Volledig scherm Jeremy Ebobisse. © rv

Volledig scherm © USA TODAY Sports via Reuters Con / USA TODAY Sports via Reuters Con