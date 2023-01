Is Dortmund-toptalent Moukoko wel echt 18? Transfer lijkt af te springen door nieuwe twijfels over leeftijd

Buitenlands voetbalOp zijn paspoort staat 2004 als geboortejaar, maar is Youssoufa Moukoko wel echt 18? Het is een thema dat - niet voor het eerst - vragen doet rijzen. Mogelijk ziet Moukoko, toptalent van Dortmund, als gevolg van de twijfels een transfer door de neus geboord.

Zijn contract loopt af op het einde van het seizoen en hij leek niet zinnens dat te willen verlengen. Bij Borussia Dortmund vreesden ze voor het doemscenario dat Youssoufa Moukoko deze winter voor een beperkt bedrag of komende zomer zelfs gratis de deur uit zou wandelen.

Het Duitse toptalent, geboren in Kameroen, was de voorbije weken dan ook gegeerd wild op de transfermarkt. Chelsea leek serieus werk te willen maken van zijn komst, ook Newcastle en Barcelona werden concreet genoemd. Maar nu is de interesse in Moukoko, die dit seizoen aan 6 goals en 4 assists zit, serieus bekoeld.

De reden: twijfels of hij wel degelijk 18 jaar is. Volgens het Oostenrijkse ‘Laola1’ zou de geboorteakte van Moukoko, officieel geboren in 2004, destijds foutief zijn doorgegeven. En zou Moukoko het levenslicht vier jaar eerder hebben gezien, wat maakt dat hij mogelijk al 22 is. Een zaak waar Chelsea en co dus liever hun handen van afhouden.

Dortmund zou nu zijn slag willen slaan en Moukoko alsnog een contractverlenging laten ondertekenen. In Duitse media wordt gewag gemaakt van een contract tot 2027 én dat Moukoko niet meer weigerachtig zou staan tegenover een verlengd verblijf in het Signal Iduna Park.

Leeftijdsfraude is een groot en actueel probleem in Kameroen. Onlangs raakte de Kameroense U17 in opspraak omdat heel wat spelers uit de selectie te oud zouden zijn om voor het team uit te komen. Ook de twijfels rond de ‘echte’ leeftijd van Moukoko zijn niet nieuw. In 2017 leek het districtskantoor van Hamburg Nord die even weg te nemen met de geboorteakte van Moukoko, maar het Duitse ‘Der Spiegel’ beweerde later een andere akte te hebben gezien die wel degelijk zou aantonen dat Moukoko ouder is.

Onduidelijkheid heerste toen, net als vandaag. En het lijkt Moukoko nu ook zijn toptransfer te kosten.

