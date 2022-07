INTERVIEW. Philippe Clement over de keuze voor Hoefkens bij Club, de toekomst van De Ketelaere en de hoge ambities bij Monaco: “De prins belde me: ‘Zo voortdoen’”

BUITENLANDS VOETBAL“Iedereen terugzien op een trouwfeest deed enorm veel deugd.” AS Monaco-coach Philippe Clement (48), patron in het prinsdom, maar met het hart nog steeds in Brugge. “De Ketelaeres grote kracht is dat-ie heel nuchter is. En heel matuur voor zijn leeftijd. Voor het eerst maakt hij zo’n transferperiode mee, maar ik ben er zeker van dat Charles er goed mee omgaat.”