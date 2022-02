INTERVIEW. Aster Vranckx verovert harten in de Bundesliga na zijn eerste goals voor Wolfsburg: “Ik hoop dat Martínez aan me denkt”

Eredivisie Ophef in Nederland over cruciale bal die al dan niet buiten was, ref Makkelie geeft ophelde­ring

Was de bal buiten, of toch niet? De Nederlandse topper tussen PSV en Ajax blijft de gemoederen beroeren. En al zeker de winning goal van de Amsterdammers, die met 1-2 wonnen. Mazraoui scoorde nadat de bal vermoedelijk over de zijlijn was geweest, maar de VAR kwam niet tussen. Scheidsrechter Danny Makkelie geeft nu zijn - bijzonder heldere - visie van de feiten.

24 januari