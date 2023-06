Inter wil Romelu Lukaku ook volgend seizoen huren van Chelsea, maar wel tegen juiste prijs

Onvoorstel­baar: fans Hamburg al op het veld om promotie te vieren, tot concurrent nog scoort in minuut 93 en minuut 99

Na vijf jaar in de tweede Bundesliga leek traditieclub Hamburg zich eindelijk te mogen opmaken voor promotie. Het deed op de slotspeeldag wat het moest: winnen in Sandhausen. 0-1 dankzij een snelle goal van gewezen Buffalo Jean-Luc Dompé (eerder dit seizoen nog betrokken bij een crash na een illegale straatrace). En ook het nieuws uit Heidenheim, dat niet mocht winnen bij Jahn Regensburg, was top: 1-0 in minuut 91. De fans liepen al het veld op, een volksfeest was in de maak. Alleen liep het nog helemaal fout.