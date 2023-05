Inter in spaarmodus voorbij zwak Hellas Verona, Lukaku blijft hele wedstrijd op de bank

Inter heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om de Champions League-tickets: winnen tegen laagvlieger Hellas Verona. De club uit Milaan kwam nooit in de problemen tegen een ontzettend zwakke thuisploeg. Mede dankzij spitsenduo Lautaro en Dzeko stonden de forfaitcijfers al na een uur op het bord. In de allerlaatste minuut deed de Argentijn daar nog eentje bij. Lukaku bleef de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.

Inter moest vanavond winnen tegen laagvlieger Hellas Verona om in de spannende race voor de Champions League-tickets te blijven. De thuisploeg zocht dan weer naar broodnodige punten in de strijd om het behoud. De wedstrijd kwam traag op gang en op enkele schotjes na gebeurde er niet veel in het wedstrijdbegin. De Nerazzurri schoot op het halfuur dan toch wakker. En hoe! Eerst verschalkte Gaich zijn eigen doelman met een kopbal. Meteen daarna was het de beurt aan Calhanoglu om uit te pakken met zijn handelsmerk. De Turk schoot vanop zo’n 20 meter met een zwabberbal op doel. Het leer vloog er heerlijk in en de 0-2 was een feit.

De thuisploeg was nog niet bekomen en één minuut later was Inter daar opnieuw. Het spitsenduo Lautaro-Dzeko vond elkaar goed, de Bosniër was de afwerker van dienst. De match lag toen al in zijn beslissende plooi en de ploegen doken de kleedkamers in met 0-3 op het scorebord.

Volledig scherm © AP

Hetzelfde beeld in de tweede speelhelft. Zonder veel energie te verspillen scoorden Lautaro Martinez en Edin Dzeko al snel. Na een uur stonden de forfaitcijfers op het bord. Inter speelde de wedstrijd daarna rustig uit. Lautaro maakte er in de laatste minuut zelfs nog 0-6 van. De afstraffing was compleet voor Hellas Verona, dat een serieus maatje te klein bleek voor de Milanezen.

Inter doet een goede zaak in het klassement. Ze springen over Atalanta naar de vierde plaats, die recht geeft op een Champions League-ticket. Bovendien speelde stadsgenoot en eerste achtervolger AC Milan vanavond gelijk tegen Cremonese. Lukaku en co bereiden zich nu voor op een belangrijk tweeluik. Dit weekend nemen ze het op tegen rechtstreeks concurrent AS Roma. Volgende week staat de eerste van twee stadsderby’s op het programma in de halve finale van de Champions League.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

