Inter en Chelsea zaten eerste keer rond de tafel omtrent Lukaku: Engelsen willen Rode Duivel liefst verkopen

Dat laatste ziet Chelsea niet zitten. De Blues hopen na een seizoen met torenhoge uitgaven te kunnen cashen op een paar spelers, waaronder Lukaku. Chelsea betaalde immers twee jaar geleden zelf nog 113 miljoen voor de Rode Duivel, en 38 miljoen voor Koulibaly. Ze bekijken het case per case, maar voor hem en Koulibaly kunnen ze nog een aardige som vangen. De Amerikaanse Chelsea-eigenaar Todd Boehly is een tiental dagen geleden gespot in het bijzijn van Fahad bin Nafel, baas van Al-Hilal, een steenrijke club in Saoedi-Arabië. Een gesprek dat naar verluidt over business ging, niet over voetbal. Maar als er ergens snel geld te rapen valt...